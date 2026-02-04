Το εύχρηστο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης HD 6/15-4 M Classic από την σειρά Classic της Kärcher προσφέρει εντυπωσιακά στιβαρή κατασκευή, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά εξαρτήματα και μεγάλη ευελιξία. Η μηχανή μεσαίας κατηγορίας είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού, όπως καθαρισμός οχημάτων, εγκαταστάσεων παραγωγής, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και καθαρισμός προσόψεων και στον δημοτικό τομέα. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και λειτουργία αναρρόφησης επιτρέπει την εργασία με θερμοκρασίες νερού έως 60 °C και προσφέρει επίσης επιλογές ρύθμισης για την ποσότητα νερού και την πίεση λειτουργίας. Η μειωμένη ταχύτητα του 4-πολικού κινητήρα χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζει επίσης λιγότερη φθορά στην αντλία, η οποία προστατεύεται επίσης από ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα με λίγα μόνο βήματα χάρη στην απλή συντήρηση. Η έξυπνη φιλοσοφία της HD 6/15-4 M Classic ολοκληρώνεται με προσεκτικά σχεδιασμένη αποθήκευση αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ.