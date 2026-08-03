Χορτοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp
Η μπαταριοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp ανταπεξέρχεται αβίαστα σε απαιτητικές χλοοκοπτικές εργασίες, όπως η αφαίρεση επίμονης, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φυτών ή πυκνής χαμηλής βλάστησης. Επίσης, είναι εύκολη στον χειρισμό.
Η μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp χωρίς εκπομπές επιβλαβών ουσιών συνδυάζει ιδανικά την υψηλή λειτουργικότητα με την ανώτερη εργονομία για τον χρήστη. Η μηχανή είναι έτοιμη για άμεση χρήση και μπορεί να ανταπεξέλθει αβίαστα στις πιο απαιτητικές χλοοκοπτικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της επίμονης, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φυτών, του σκληρού χόρτου ή της πυκνής χαμηλής βλάστησης. Με την αυτόνομα ρυθμιζόμενη εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια, κρατάτε τη συσκευή έχοντας την τέλεια ισορροπία, καθότι είναι εξαιρετικά εύκολη στον χειρισμό, και μπορείτε να εκτελείτε την εργασία σας χωρίς καταπόνηση. Χάρη στα χαμηλά επίπεδα εκπομπής θορύβου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε ευαίσθητες στους θορύβους χώρους ενώ παράλληλα λειτουργεί ως χορτοκοπτικό μεσινέζας με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέριαΞεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα. Βέλτιστη, ισορροπημένη κατανομή βάρους, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε την εργασία χωρίς καταπόνηση.
Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμουΆνετο στη χρήση, ιδιαίτερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η κατανομή φορτίου σε μεγαλύτερη επιφάνεια μειώνει την καταπόνηση.
Διαφορετικές ταχύτητεςΔυνατότητα ρύθμιση με βάση συγκεκριμένη χρήση. Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας.
Λεπίδα ψήκτρας
- Υψηλή απόδοση, ανθεκτική λεπίδα από σκληρυμένο χάλυβα.
Ανθεκτική κεφαλή χορτοκοπτικού
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χορτοκοπτικό μεσινέζας με χωριστά αξεσουάρ (κεφαλή και προστατευτικό χορτοκοπτικού).
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Χαμηλή παραγωγή θερμότητας, υψηλή απόδοση.
Έτοιμο για άμεση χρήση χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου
- Εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Αυτονομία, ασφάλεια και χωρίς καλώδια.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Η μπαταρία μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί και σε άλλα μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας κατά την εργασία.
Μη εκπομπή επιβλαβών ουσιών ή CO2
- Προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία του χρήστη.
Χαμηλότερου επιπέδου κραδασμοί σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα μηχανήματα
- Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
- Προστατεύει την υγεία του χρήστη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Αριθμός λεπίδων
|3
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|Επίπεδο 1: 4600 / Επίπεδο 2: 5600
|Περιστροφικός κόφτης
|Λεπίδα
|Διάμετρος κύκλου κοπής (cm)
|26
|Τάση (V)
|36
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1803 x 644 x 364
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια
- Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου
- Εξαγωνικό κλειδί
- Λεπίδα ψήκτρας
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Πεδία εφαρμογής
- Ικανότητα για κούρεμα υψηλής βλάστησης από σκληρό χόρτο, ανεξέλεγκτης βλάστησης, επίμονης χαμηλής βλάστησης και κλημάτων.
- Για την αφαίρεση χόρτων και ανεξέλεγκτης βλάστησης σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Για το κούρεμα χόρτων και ανεξέλεγκτης βλάστησης σε απότομες πλαγιές.