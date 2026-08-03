Η μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp χωρίς εκπομπές επιβλαβών ουσιών συνδυάζει ιδανικά την υψηλή λειτουργικότητα με την ανώτερη εργονομία για τον χρήστη. Η μηχανή είναι έτοιμη για άμεση χρήση και μπορεί να ανταπεξέλθει αβίαστα στις πιο απαιτητικές χλοοκοπτικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της επίμονης, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φυτών, του σκληρού χόρτου ή της πυκνής χαμηλής βλάστησης. Με την αυτόνομα ρυθμιζόμενη εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια, κρατάτε τη συσκευή έχοντας την τέλεια ισορροπία, καθότι είναι εξαιρετικά εύκολη στον χειρισμό, και μπορείτε να εκτελείτε την εργασία σας χωρίς καταπόνηση. Χάρη στα χαμηλά επίπεδα εκπομπής θορύβου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε ευαίσθητες στους θορύβους χώρους ενώ παράλληλα λειτουργεί ως χορτοκοπτικό μεσινέζας με τα κατάλληλα εξαρτήματα.