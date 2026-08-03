Ισχυρός, οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον: Ο φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp που λειτουργεί με μπαταρία εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Καθαρίζει φύλλα, ρύπους και άλλα απόβλητα με ταχύτητα αστραπής, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Και είναι τόσο αθόρυβο που μπορείτε εύκολα να το χρησιμοποιήσετε σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο, όπως κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία ή ακόμα και τη νύχτα. Επιπλέον, δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες ή άλλες εκπομπές που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, είναι πολύ άνετο στη χρήση και έχει εντυπωσιακά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.