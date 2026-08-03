Φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp
Ο φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp που λειτουργεί με μπαταρία καθαρίζει τα ξηρά φύλλα και άλλα υπολείμματα γρήγορα, σχολαστικά και αθόρυβα. Και το κάνει χωρίς καμία απολύτως εκπομπή ρύπων.
Ισχυρός, οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον: Ο φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp που λειτουργεί με μπαταρία εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Καθαρίζει φύλλα, ρύπους και άλλα απόβλητα με ταχύτητα αστραπής, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Και είναι τόσο αθόρυβο που μπορείτε εύκολα να το χρησιμοποιήσετε σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο, όπως κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία ή ακόμα και τη νύχτα. Επιπλέον, δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες ή άλλες εκπομπές που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, είναι πολύ άνετο στη χρήση και έχει εντυπωσιακά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεταλλική ξύστραΚαθαρίζει κολλώδη υπολείμματα και ρύπους. Προστατεύει το άκρο του σωλήνα του φυσητήρα από φθορές.
Ακροφύσιο υψηλής ταχύτηταςΣυγκεντρώνει την ισχύ φυσήματος σε μικρότερη περιοχή. Καθαρίζει με ευκολία βρεγμένα φύλλα και ρύπους.
Δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης ταχύτητας και κουμπί turboΒελτιστοποιημένη ρύθμιση της ταχύτητας φυσήματος και αύξηση των επιδόσεων όταν χρειάζεται. Μέγιστος έλεγχος κατά την απομάκρυνση επίμονων φυλλωμάτων και ρύπων.
Άνετος ιμάντας ώμου
- Δίνει τη δυνατότητα για πρακτική, άνετη θέση, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε την εργασία σας χωρίς καταπόνηση.
- Ισορροπημένος σχεδιασμός.
Έως 50% περισσότερο αθόρυβο σε σχέση με τα πετραλαιοκίνητα μηχανήματα
- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Μειωμένος αντίκτυπος στους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Χαμηλή παραγωγή θερμότητας, υψηλή απόδοση.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Η μπαταρία μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί και σε άλλα μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας κατά την εργασία.
Μη εκπομπή επιβλαβών ουσιών ή CO2
- Προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία του χρήστη.
Χαμηλότερου επιπέδου κραδασμοί σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα μηχανήματα
- Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
- Προστατεύει την υγεία του χρήστη.
Έως και 90% χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε σχέση με τα βενζινοκίνητα εργαλεία
- Ιδιαίτερα οικονομικό, καθώς δεν υπάρχει κόστος καυσίμου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|930
|Ταχύτητα αέρα (m/s)
|max. 60
|Ισχύς φυσήματος (N)
|14
|Τάση (V)
|36
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|916 x 177 x 325
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Τυπικό ακροφύσιο με μεταλλική ξύστρα
- Ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας
- Ιμάντας για τον ώμο
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Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό περιοχών μικρού έως μεσαίου μεγέθους και για τον καθαρισμό ελαφριών υπολειμμάτων
- Για τον καθαρισμό ρύπων από δυσπρόσιτα σημεία
- Για τον καθαρισμό νεκρών φύλλων, υπολειμμάτων κηπουρικής, ρύπων και απορριμμάτων
- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες