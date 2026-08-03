Ισχυρός, οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον: Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp Pack εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Καθαρίζει φύλλα, υπολείμματα και άλλους ρύπους σε χρόνο μηδέν, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτα σημεία. Είναι τόσο ήσυχο που μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε σε χώρους ευαίσθητους στην ηχορύπανση, όπως οικιστικές περιοχές ή περιοχές κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία ή ακόμα και τις νυχτερινές ώρες. Επιπλέον, δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσανε να βλάψει το περιβάλλον, είναι πολύ άνετο στη χρήση και διαθέτει εντυπωσιακά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.