Φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp pack
Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp Pack καθαρίζει τα ξερά φύλλα και άλλα υπολείμματα γρήγορα, σχολαστικά και χωρίς θόρυβο. Και όλα αυτά με μηδενικές εκπομπές.
Ισχυρός, οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον: Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων LB 930/36 Bp Pack εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Καθαρίζει φύλλα, υπολείμματα και άλλους ρύπους σε χρόνο μηδέν, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτα σημεία. Είναι τόσο ήσυχο που μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε σε χώρους ευαίσθητους στην ηχορύπανση, όπως οικιστικές περιοχές ή περιοχές κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία ή ακόμα και τις νυχτερινές ώρες. Επιπλέον, δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσανε να βλάψει το περιβάλλον, είναι πολύ άνετο στη χρήση και διαθέτει εντυπωσιακά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεταλλική ξύστραΚαθαρίζει κολλώδη υπολείμματα και ρύπους. Προστατεύει το άκρο του σωλήνα του φυσητήρα από φθορές.
Ακροφύσιο υψηλής ταχύτηταςΣυγκεντρώνει την ισχύ φυσήματος σε μικρότερη περιοχή. Καθαρίζει με ευκολία βρεγμένα φύλλα και ρύπους.
Δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης ταχύτητας και κουμπί turboΒελτιστοποιημένη ρύθμιση της ταχύτητας φυσήματος και αύξηση των επιδόσεων όταν χρειάζεται. Μέγιστος έλεγχος κατά την απομάκρυνση επίμονων φυλλωμάτων και ρύπων.
Άνετος ιμάντας ώμου
- Δίνει τη δυνατότητα για πρακτική, άνετη θέση, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε την εργασία σας χωρίς καταπόνηση.
- Ισορροπημένος σχεδιασμός.
Έως 50% περισσότερο αθόρυβο σε σχέση με τα πετραλαιοκίνητα μηχανήματα
- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Μειωμένος αντίκτυπος στους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Χαμηλή παραγωγή θερμότητας, υψηλή απόδοση.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Η μπαταρία μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί και σε άλλα μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας κατά την εργασία.
Μη εκπομπή επιβλαβών ουσιών ή CO2
- Προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία του χρήστη.
Χαμηλότερου επιπέδου κραδασμοί σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα μηχανήματα
- Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
- Προστατεύει την υγεία του χρήστη.
Έως και 90% χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε σχέση με τα βενζινοκίνητα εργαλεία
- Ιδιαίτερα οικονομικό, καθώς δεν υπάρχει κόστος καυσίμου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|930
|Ταχύτητα αέρα (m/s)
|max. 60
|Ισχύς φυσήματος (N)
|14
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|6
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Μήκος καλωδίου για φορτιστή μπαταρίας (m)
|1,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|840 x 150 x 340
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Τυπικό ακροφύσιο με μεταλλική ξύστρα
- Ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας
- Ιμάντας για τον ώμο
Εξοπλισμός
- Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/6,0 Ah Battery Power+ (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
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Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό περιοχών μικρού έως μεσαίου μεγέθους και για τον καθαρισμό ελαφριών υπολειμμάτων
- Για τον καθαρισμό ρύπων από δυσπρόσιτα σημεία
- Για τον καθαρισμό νεκρών φύλλων, υπολειμμάτων κηπουρικής, ρύπων και απορριμμάτων
- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες