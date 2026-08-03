Μονάδα παροχής αέρα, νερού, αρώματος AT Fp

Μετρητής πίεσης ελαστικών Air Tower AT Fp με προστασία από τον παγετό και τις καιρικές συνθήκες. Μονάδα εξωτερικού χώρου για έλεγχο και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών έως 8 bar, με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Γενικά, οι περισσότεροι πελάτες ελέγχουν την πίεση των ελαστικών μετά από το πλύσιμο του οχήματός τους. Με το Air Tower AT Fp, έναν μετρητή πίεσης ελαστικών Kärcher, με προστασία από τον παγετό, μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας αυτήν τη σημαντική υπηρεσία και να τους ενθαρρύνετε να έλθουν ξανά. Η μονάδα εξωτερικού χώρου προσφέρει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, όπως ο ηλεκτρονικός υποδοχέας κερμάτων που δέχεται κέρματα και μάρκες και μπορεί να προγραμματιστεί εύκολα ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας. Ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μεμονωμένα σε οτιδήποτε έως και 7 λεπτά. Η ρυθμισμένη πίεση των ελαστικών (έως 8 bar) εμφανίζεται πάντα σε ψηφιακή οθόνη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μονάδα παροχής αέρα, νερού, αρώματος AT Fp: Ψηφιακή ένδειξη πίεσης έως 8 bar
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης έως 8 bar
Ρύθμιση της σωστής πίεσης των ελαστικών με ακρίβεια. Χάρη στον απλό και βολικό χειρισμό, οι πελάτες έρχονται ξανά.
Μονάδα παροχής αέρα, νερού, αρώματος AT Fp: Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτων
Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτων
Ατομικός και απλός προγραμματισμός. Δυνατότητα χρήσης διαφόρων κερμάτων και μαρκών με έναν μόνο υποδοχέα κερμάτων.
Μονάδα παροχής αέρα, νερού, αρώματος AT Fp: Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας
Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας έως 7 λεπτά. Για ατομική προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία προστασίας IP44
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW) 0,45
Πεδία εφαρμογής
  • Air Tower με προστασία από παγετό για έλεγχο και ρύθμιση της σωστής πίεσης ελαστικών