Γενικά, οι περισσότεροι πελάτες ελέγχουν την πίεση των ελαστικών μετά από το πλύσιμο του οχήματός τους. Με το Air Tower AT Fp, έναν μετρητή πίεσης ελαστικών Kärcher, με προστασία από τον παγετό, μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας αυτήν τη σημαντική υπηρεσία και να τους ενθαρρύνετε να έλθουν ξανά. Η μονάδα εξωτερικού χώρου προσφέρει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, όπως ο ηλεκτρονικός υποδοχέας κερμάτων που δέχεται κέρματα και μάρκες και μπορεί να προγραμματιστεί εύκολα ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας. Ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μεμονωμένα σε οτιδήποτε έως και 7 λεπτά. Η ρυθμισμένη πίεση των ελαστικών (έως 8 bar) εμφανίζεται πάντα σε ψηφιακή οθόνη.