Μονάδα παροχής αέρα, νερού, αρώματος AT Fp
Μετρητής πίεσης ελαστικών Air Tower AT Fp με προστασία από τον παγετό και τις καιρικές συνθήκες. Μονάδα εξωτερικού χώρου για έλεγχο και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών έως 8 bar, με ακρίβεια και αξιοπιστία.
Γενικά, οι περισσότεροι πελάτες ελέγχουν την πίεση των ελαστικών μετά από το πλύσιμο του οχήματός τους. Με το Air Tower AT Fp, έναν μετρητή πίεσης ελαστικών Kärcher, με προστασία από τον παγετό, μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας αυτήν τη σημαντική υπηρεσία και να τους ενθαρρύνετε να έλθουν ξανά. Η μονάδα εξωτερικού χώρου προσφέρει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, όπως ο ηλεκτρονικός υποδοχέας κερμάτων που δέχεται κέρματα και μάρκες και μπορεί να προγραμματιστεί εύκολα ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας. Ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μεμονωμένα σε οτιδήποτε έως και 7 λεπτά. Η ρυθμισμένη πίεση των ελαστικών (έως 8 bar) εμφανίζεται πάντα σε ψηφιακή οθόνη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης έως 8 barΡύθμιση της σωστής πίεσης των ελαστικών με ακρίβεια. Χάρη στον απλό και βολικό χειρισμό, οι πελάτες έρχονται ξανά.
Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτωνΑτομικός και απλός προγραμματισμός. Δυνατότητα χρήσης διαφόρων κερμάτων και μαρκών με έναν μόνο υποδοχέα κερμάτων.
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίαςΡυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας έως 7 λεπτά. Για ατομική προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Κατηγορία προστασίας
|IP44
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW)
|0,45
Πεδία εφαρμογής
- Air Tower με προστασία από παγετό για έλεγχο και ρύθμιση της σωστής πίεσης ελαστικών