Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Συμπαγής αλλά απίστευτα ισχυρή ηλεκτρική σκούπα για υγρά και στερεά. Η NT 22/1 Ap L Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα είναι ιδανική για εύκολη χρήση.
Για την 90ή επέτειο της Kärcher: μικρή, ισχυρή, αξιόπιστη, εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά σαν πούπουλο. Η ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap L Anniversary Edition για υγρά και στερεά σε μαύρο χρώμα προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα για ελαφριές και μέτριες εργασίες καθαρισμού σε μια ποικιλία επαγγελματικών εφαρμογών. Χάρη στο ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου και το ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο κασέτας PES, μπορεί να αντιμετωπίσει σκόνη, χοντρή βρωμιά και υγρά χωρίς κόπο. Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης που είναι τοποθετημένη απευθείας στην κεφαλή της συσκευής επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δοχείου. Οι πολύ συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος της επιτρέπουν στη συσκευή, η οποία είναι επίσης εύκολη στη χρήση, να μεταφέρεται βολικά και εύκολα. Περιλαμβάνονται αποκλειστικά στον εξοπλισμό της επετειακής έκδοσης: 10 ανθεκτικές σε σχίσιμο σακούλες φίλτρου fleece.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικρό βάρος και μικρές διαστάσειςΤο μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου ApΒέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης. Οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασίαΕύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Το φίλτρο φυσιγγίου PES δεν χρειάζεται να στεγνώσει πριν από τη χρήση. Βιωσιμότητα: το φίλτρο κασέτας PES μπορεί να πλυθεί.
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανής
- Επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του όγκου του κάδου.
- Εξοικονόμηση χρόνου λόγω μη αναγκαιότητας αδειάσματος του κάδου ιδιαίτερα συχνά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|72
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|22
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1300
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|6
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: PES
Εξοπλισμός
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική μηχανή για ελαφριές έως μέτριες εργασίες καθαρισμού σε διάφορες εμπορικές εφαρμογές
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα