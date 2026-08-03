Για την 90ή επέτειο της Kärcher: μικρή, ισχυρή, αξιόπιστη, εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά σαν πούπουλο. Η ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap L Anniversary Edition για υγρά και στερεά σε μαύρο χρώμα προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα για ελαφριές και μέτριες εργασίες καθαρισμού σε μια ποικιλία επαγγελματικών εφαρμογών. Χάρη στο ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου και το ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο κασέτας PES, μπορεί να αντιμετωπίσει σκόνη, χοντρή βρωμιά και υγρά χωρίς κόπο. Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης που είναι τοποθετημένη απευθείας στην κεφαλή της συσκευής επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δοχείου. Οι πολύ συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος της επιτρέπουν στη συσκευή, η οποία είναι επίσης εύκολη στη χρήση, να μεταφέρεται βολικά και εύκολα. Περιλαμβάνονται αποκλειστικά στον εξοπλισμό της επετειακής έκδοσης: 10 ανθεκτικές σε σχίσιμο σακούλες φίλτρου fleece.