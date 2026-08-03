Η περιορισμένη έκδοση της σκούπας NT 22/1 Ap L Go!Further για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, διατίθεται με επιπλέον 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Μικρή, ισχυρή, αξιόπιστη, εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά σαν πούπουλο. Αυτό την καθιστά ιδανική για ελαφριές έως μέτριες εργασίες καθαρισμού σε διάφορους εμπορικούς τομείς εφαρμογής. Η σκόνη, οι χονδροειδείς ρύποι και τα υγρά μπορούν να αναρροφηθούν εύκολα χάρη στον ημιαυτόματο καθαρισμό του φίλτρου σε συνδυασμό με το ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο φυσίγγιο PES. Καθώς η σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης είναι ενσωματωμένη απευθείας στην κεφαλή της μηχανής, ο όγκος της κάδου χρησιμοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο. Οι πολύ συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος της επιτρέπουν την άνετη και εύκολη μεταφορά αυτής της μηχανής, η οποία είναι επίσης πολύ εύκολη στη χρήση.