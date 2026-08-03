Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap L Go!Further
Η NT 22/1 Ap L Go!Further είναι μια περιορισμένη έκδοση σκούπας για υγρούς και ξηρούς ρύπους, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλις.
Η περιορισμένη έκδοση της σκούπας NT 22/1 Ap L Go!Further για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, διατίθεται με επιπλέον 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Μικρή, ισχυρή, αξιόπιστη, εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά σαν πούπουλο. Αυτό την καθιστά ιδανική για ελαφριές έως μέτριες εργασίες καθαρισμού σε διάφορους εμπορικούς τομείς εφαρμογής. Η σκόνη, οι χονδροειδείς ρύποι και τα υγρά μπορούν να αναρροφηθούν εύκολα χάρη στον ημιαυτόματο καθαρισμό του φίλτρου σε συνδυασμό με το ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο φυσίγγιο PES. Καθώς η σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης είναι ενσωματωμένη απευθείας στην κεφαλή της μηχανής, ο όγκος της κάδου χρησιμοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο. Οι πολύ συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος της επιτρέπουν την άνετη και εύκολη μεταφορά αυτής της μηχανής, η οποία είναι επίσης πολύ εύκολη στη χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικρό βάρος και μικρές διαστάσειςΤο μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου ApΒέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης. Οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο φυσιγγίου PES: πλένεται και επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς σακούλα φίλτρου. Ημι-αυτόματη εφαρμογή καθαρισμού φίλτρου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασία
- Εύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
- Το φίλτρο φυσιγγίου PES δεν χρειάζεται να στεγνώσει πριν από τη χρήση.
- Πλενόμενο φίλτρο φυσιγγίου PES.
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανής
- Επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του όγκου του κάδου.
- Εξοικονόμηση χρόνου λόγω μη αναγκαιότητας αδειάσματος του κάδου ιδιαίτερα συχνά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|72
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|22
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1300
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|6
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: PES
Εξοπλισμός
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική μηχανή για ελαφριές έως μέτριες εργασίες καθαρισμού σε διάφορες εμπορικές εφαρμογές
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα