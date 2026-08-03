Η ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 30/1 Ap Te H της Kärcher εντυπωσιάζει με το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA-H 13 από υλικό υαλοβάμβακα. Αυτό επιτρέπει την χρήση της για την αναρρόφηση εξαιρετικά επικίνδυνων και καρκινογόνων τύπων σκόνης στην κατηγορία σκόνης H, όπως αμίαντος, μόλυβδος και μούχλα, που παράγονται σε εργαστήρια και ακόμη περισσότερο σε εργοτάξια κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Η ηλεκτρική σκούπα εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,995% και κάνει εύκολη την αφαίρεση λεπτής σκόνης χρησιμοποιώντας τον ισχυρό στρόβιλο της. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα συσκευής με αυτόματη εκκίνηση και αντιστατικό σύστημα (με αγώγιμα αξεσουάρ), είναι ιδανική για αναρρόφηση απευθείας από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης: εργασίες λείανσης και ανακαίνισης, εργασίες συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, αφαίρεση υγρών ή αναρρόφηση από μηχανήματα και συστήματα. Δεδομένου ότι η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ανθεκτικό καλωδιο τροφοδοσίας με επένδυση από καουτσούκ, είναι ιδανική για χρήση σε οικοδομικές εργασίες και σε εργοτάξια ανακαίνισης.