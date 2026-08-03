Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Ap Te H
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 30/1 Ap Te H με εγγυημένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,995%. Ιδανικά κατάλληλη για την αναρρόφηση εξαιρετικά επικίνδυνων και καρκινογόνων σκονών (κατηγορία σκόνης H).
Η ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 30/1 Ap Te H της Kärcher εντυπωσιάζει με το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA-H 13 από υλικό υαλοβάμβακα. Αυτό επιτρέπει την χρήση της για την αναρρόφηση εξαιρετικά επικίνδυνων και καρκινογόνων τύπων σκόνης στην κατηγορία σκόνης H, όπως αμίαντος, μόλυβδος και μούχλα, που παράγονται σε εργαστήρια και ακόμη περισσότερο σε εργοτάξια κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Η ηλεκτρική σκούπα εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,995% και κάνει εύκολη την αφαίρεση λεπτής σκόνης χρησιμοποιώντας τον ισχυρό στρόβιλο της. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα συσκευής με αυτόματη εκκίνηση και αντιστατικό σύστημα (με αγώγιμα αξεσουάρ), είναι ιδανική για αναρρόφηση απευθείας από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης: εργασίες λείανσης και ανακαίνισης, εργασίες συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, αφαίρεση υγρών ή αναρρόφηση από μηχανήματα και συστήματα. Δεδομένου ότι η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ανθεκτικό καλωδιο τροφοδοσίας με επένδυση από καουτσούκ, είναι ιδανική για χρήση σε οικοδομικές εργασίες και σε εργοτάξια ανακαίνισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σκούπα ασφαλείας κατηγορίας σκόνης HΑποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,995%. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου. Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Αδειοδοτημένη για την απομάκρυνση του αμιάντουΗλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας H. Πέρασε επιτυχώς πρόσθετη δοκιμή αμιάντου. Δοκιμάστηκε σύμφωνα με τον TRGS 519 (Τεχνικός κανόνας για επικίνδυνες ουσίες) για τη Γερμανία.
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματαΑυξημένη ασφάλεια των χρηστών. Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου. Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA-13 από υλικό fiberglass
- Απομακρύνει επικίνδυνη σκόνη, χονδροειδή βρωμιά και υγρά.
- Το φίλτρο έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60335-2-69 και EN 1822.
- Τύποι σκόνης στην κατηγορία σκόνης H: χρησιμοποιήστε σετ φίλτρων ασφαλείας.
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης.
- Οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Λειτουργία χωρίς προβλήματα χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Εξοικονόμηση ενέργειας: αυτόματη απενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας.
Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και ο εύκαμπτος σωλήνας προσαρμόζονται με ασφάλεια για τη μεταφορά.
- Για εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης διαφόρων μηκών και διαμέτρων.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και παρατεταμένη διάρκεια ζωής του καλωδίου τροφοδοσίας.
Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: ταχύτερος και ευκολότερος καθαρισμός.
- Τακτικός καθαρισμός: παρατεταμένη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Αποτρέπει τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Αποθήκευση κατά των απωλειών για τη μεταφορά.
- Σχεδιασμός εξοικονόμησης χρόνου: τα αξεσουάρ βρίσκονται γρήγορα στο χέρι.
- Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου: δεν απαιτείται πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Πεδίο προμήθειας
- Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 1 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: HEPA-13 (H13)
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Τύπος σκόνης: H
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
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Πεδία εφαρμογής
- Ασφαλής ηλεκτρική σκούπα για σκόνη κατηγορίας H για την ασφαλή απομάκρυνση σκόνης που είναι επιβλαβής για την υγεία και/ή καρκινογόνος
- Για την αναρρόφηση σκόνης από μικρότερα ηλεκτρικά εργαλεία
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Για την αναρρόφηση υγρών και υγρών ρύπων
- Για εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
- Για αναρρόφηση από μηχανήματα και συστήματα
- Χρήση σε εργοτάξια και εργαστήρια
- Για την απομάκρυνση αμιάντου, μολύβδου, μούχλας, βακτηρίων κ.λπ.
- Για εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο, την υγειονομική περίθαλψη, τα εργαστήρια ή τη βιομηχανία