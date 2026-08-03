Η NT 30/1 Ap Te M αφαιρεί αξιόπιστα και με ασφάλεια όλους τους τύπους λεπτής σκόνης που παράγονται σε εργοτάξια και εργαστήρια. Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα με ημι-αυτόματο καθαρισμό φίλτρου διαθέτει ένα ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο πτυχωτό φίλτρο "Wet & Dry" από υλικό ίνας PES για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης, υγρών και χονδροειδούς βρωμιάς κατηγορίας σκόνης M και εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%. Η ενσωματωμένη πρίζα συσκευής με αυτόματη εκκίνηση και το πλήρες αντιστατικό σύστημα (με αγώγιμα αξεσουάρ) καθιστούν την ηλεκτρική σκούπα ιδανική για την αναρρόφηση απευθείας από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη. Η μηχανή είναι εξαιρετικά εύκολη στη λειτουργία, καθώς οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό περιστροφικό διακόπτη. Η κορυφαία ισχύς αναρρόφησης επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: εργασίες λείανσης, εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης, αφαίρεση υγρών ή αναρρόφηση από μηχανήματα και συστήματα.