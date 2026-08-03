Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Ap Te M
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 30/1 Ap Te M πιστοποιημένη για σκόνη κατηγορίας M. Τα ηλεκτρικά αγώγιμα αξεσουάρ την καθιστούν ιδανική για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης σε εργοτάξια και εργαστήρια.
Η NT 30/1 Ap Te M αφαιρεί αξιόπιστα και με ασφάλεια όλους τους τύπους λεπτής σκόνης που παράγονται σε εργοτάξια και εργαστήρια. Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα με ημι-αυτόματο καθαρισμό φίλτρου διαθέτει ένα ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο πτυχωτό φίλτρο "Wet & Dry" από υλικό ίνας PES για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης, υγρών και χονδροειδούς βρωμιάς κατηγορίας σκόνης M και εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%. Η ενσωματωμένη πρίζα συσκευής με αυτόματη εκκίνηση και το πλήρες αντιστατικό σύστημα (με αγώγιμα αξεσουάρ) καθιστούν την ηλεκτρική σκούπα ιδανική για την αναρρόφηση απευθείας από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη. Η μηχανή είναι εξαιρετικά εύκολη στη λειτουργία, καθώς οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό περιστροφικό διακόπτη. Η κορυφαία ισχύς αναρρόφησης επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: εργασίες λείανσης, εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης, αφαίρεση υγρών ή αναρρόφηση από μηχανήματα και συστήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης MΑποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου. Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου ApΒέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης. Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματαΑυξημένη ασφάλεια των χρηστών. Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου. Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο υγρής & ξηρής αναρρόφησης
- Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης M. Βαθμός διαχωρισμού σκόνης: 99,9%.
- Υλικό από ίνες PES: αδιάβροχο και ανθεκτικό.
- Ιδανικό για υγρά, λεπτή σκόνη και χονδροειδή ρύπους.
Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και ο εύκαμπτος σωλήνας προσαρμόζονται με ασφάλεια για μεταφορά.
- Για εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης διαφόρων μηκών και διαμέτρων.
- Εξοικονόμηση χρόνου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καλωδίου τροφοδοσίας.
Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: ταχύτερος και ευκολότερος καθαρισμός.
- Τακτικός καθαρισμός: μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Αποτρέπει τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Αποθήκευση κατά των απωλειών για τη μεταφορά.
- Σχεδιασμός εξοικονόμησης χρόνου: τα εξαρτήματα είναι γρήγορα στη διάθεσή σας.
- Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου: δεν απαιτείται πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Τύπος σκόνης: M
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκούπα ασφαλείας κατηγορίας σκόνης M: όλες οι εφαρμογές λεπτής σκόνης
- Για την αναρρόφηση σκόνης από μικρότερα ηλεκτρικά εργαλεία
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Για την αναρρόφηση υγρών και υγρών ρύπων
- Για εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
- Για αναρρόφηση από μηχανήματα και συστήματα
- Χρήση σε εργοτάξια και εργαστήρια
- Για την αναρρόφηση όλων των τύπων σκόνης πετρωμάτων, σκόνης ξύλου, κεραμικής σκόνης κ.λπ.