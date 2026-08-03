Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/2 Me Classic Edition
Σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ ΝΤ 50/2 Me Classic με φίλτρο κεφαλής και δοχείο 50 λίτρων. Για όλα τα είδη ξηρών και υγρών ρύπων. Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης, χειρισμός και ποιότητα!
Η ισχυρή σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης ΝΤ 50/2 Me Classic αναρροφά υγρά, χονδρόκοκκους ρύπους και σκόνη πολύ γρήγορα. Διαθέτει κάδο 50 λίτρων και προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και ευκολία χειρισμού. Η λαβή και το πολύ ανθεκτικό σασί με μεταλλικούς κάστορες εξασφαλίζουν εξαιρετική φορητότητα. Το μηχάνημα διαθέτει φίλτρο κεφαλής και σχεδιασμό Easy Service. η ΝΤ 50/2 Me Classic είναι σχεδιασμένη για μεσαίου επιπέδου ποσότητες ρύπων
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρή και εύκολη στη μεταφοράΜεγάλη ευκινησία σε όλες τις επιφάνειες χάρη στο στιβαρό σασί , τις μεγάλες ρόδες και τους μεταλλικούς κάστορες. η λαβή ώθησης εξασφαλίζει άνετη μεταφορά.
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης2 ισχυρές τουρμπίνες εξασφαλίζουν εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης Η δυνατή ισχύ αναρρόφησης εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και τρομερή απόδοση
Αναρρόφηση χωρίς σακούλαΟι ΝΤ Classic με διπλό κινητήρα σκούπες αναρρόφησης διαθέτουν το ελεγμένο επίπεδο φίλτρο κεφαλής. Το φίλτρο κεφαλής επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς σακούλα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 53
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2300
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|76
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|17,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|23,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: Χαρτί
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λαβή ώθησης
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Πεδία εφαρμογής
- Για αναρρόφηση υγρών, χονδρόκοκκων ρύπων σε όλες τις σκληρές επιφάνειες αλλά και για τον εσωτερικό καθαρισμό του αυτοκινήτου