Η ισχυρή σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης ΝΤ 50/2 Me Classic αναρροφά υγρά, χονδρόκοκκους ρύπους και σκόνη πολύ γρήγορα. Διαθέτει κάδο 50 λίτρων και προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και ευκολία χειρισμού. Η λαβή και το πολύ ανθεκτικό σασί με μεταλλικούς κάστορες εξασφαλίζουν εξαιρετική φορητότητα. Το μηχάνημα διαθέτει φίλτρο κεφαλής και σχεδιασμό Easy Service. η ΝΤ 50/2 Me Classic είναι σχεδιασμένη για μεσαίου επιπέδου ποσότητες ρύπων