Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 70/2 Me Classic Edition *EU
Η NT 70/2 Me Classic είναι μια στιβαρή, ισχυρή και εύχρηστη ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με δύο κινητήρες και δοχείο 70 λίτρων για χονδροειδείς ρύπους, σκόνη και υγρά.
Με το δοχείο των 70 λίτρων, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 70/2 Me Classic με διπλό μοτέρ μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες υγρών και χονδροειδών ρύπων. Με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο φυσίγγιο, η ηλεκτρική σκούπα καθαρίζει με ευκολία όλα τα είδη σκόνης, υγρών και χονδροειδών ρύπων. Επιπλέον, η στιβαρή ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με έναν πρακτικό σωλήνα αποστράγγισης. Η ηλεκτρική σκούπα προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα χάρη στη λαβή ώθησης και το εξαιρετικά στιβαρό πλαίσιο με μεταλλικούς τροχούς.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρή και εύκολη στη μεταφορά
- Μεγάλη ευκινησία σε όλες τις επιφάνειες χάρη στο στιβαρό σασί , τις μεγάλες ρόδες και τους μεταλλικούς κάστορες.
- η λαβή ώθησης εξασφαλίζει άνετη μεταφορά.
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης
- 2 ισχυρές τουρμπίνες εξασφαλίζουν εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης
- Η δυνατή ισχύ αναρρόφησης εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και τρομερή απόδοση
Εύκολη συντήρηση
- Το Easy Service Concept επιτρέπει την αφαίρεση των τουρμπίνων σε 44 δευτερόλεπτα.
- Η γρήγορη αλλαγή τουρμπίνας όχι μόνο εξοικονομεί πολύ χρόνο αλλά και κόστη
Αναρρόφηση χωρίς σακούλα
- Οι ΝΤ Classic με διπλό κινητήρα σκούπες αναρρόφησης διαθέτουν το ελεγμένο επίπεδο φίλτρο κεφαλής.
- Το φίλτρο κεφαλής επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς σακούλα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 53
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|70
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2300
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|76
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|26
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης: 360 mm
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: Χαρτί
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λαβή ώθησης
Πεδία εφαρμογής
- Για αναρρόφηση υγρών, χονδρόκοκκων ρύπων σε όλες τις σκληρές επιφάνειες αλλά και για τον εσωτερικό καθαρισμό του αυτοκινήτου