Με το δοχείο των 70 λίτρων, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 70/2 Me Classic με διπλό μοτέρ μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες υγρών και χονδροειδών ρύπων. Με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο φυσίγγιο, η ηλεκτρική σκούπα καθαρίζει με ευκολία όλα τα είδη σκόνης, υγρών και χονδροειδών ρύπων. Επιπλέον, η στιβαρή ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με έναν πρακτικό σωλήνα αποστράγγισης. Η ηλεκτρική σκούπα προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα χάρη στη λαβή ώθησης και το εξαιρετικά στιβαρό πλαίσιο με μεταλλικούς τροχούς.