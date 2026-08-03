Μεγάλες ποσότητες σκόνης από σκόνη και ίνες προκαλούν γρήγορα αποφράξεις στα παραδοσιακά συστήματα φίλτρων. Αυτό δεν ισχύει στη συμπαγή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Te M, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας κατεργασίας ξύλου ενώ παράλληλα μπορεί να διαχειρίζεται πρωτοφανείς ποσότητες σκόνης ξύλου με 99,9% πιστοποιημένη απόδοση φιλτραρίσματος. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό με την αλληλεπίδραση ενός νέου φίλτρου φυσιγγίου με τον πλήρως αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου και την αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο του καθαρισμού φίλτρου και της ισχύος αναρρόφησης μέσω ηλεκτρονικών ελεγχόμενων από αισθητήρες. Η άμεση αναρρόφηση από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη μπορεί επίσης να γίνει εύκολα χάρη στην ενσωματωμένη μπρίζα στο μηχάνημα με αυτόματη εκκίνηση, καθώς και σε ένα πλήρες αντιστατικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων αγώγιμων εξαρτημάτων). Η NT 40/1 Tact Te M διαθέτει επίσης εργονομική λαβή ώθησης και στιβαρό δοχείο 40 λίτρων και επομένως είναι κατάλληλη για χρήση σε συνεργεία, ξυλουργεία και βιομηχανικές εταιρείες.