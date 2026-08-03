Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Te M Wood
Η εξειδικευμένη λύση για μεγάλες ποσότητες σκόνης ξύλου: η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Te M με νέο φίλτρο φυσιγγίου, πλήρως αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, δοχείο 40 λίτρων και λαβή ώθησης.
Μεγάλες ποσότητες σκόνης από σκόνη και ίνες προκαλούν γρήγορα αποφράξεις στα παραδοσιακά συστήματα φίλτρων. Αυτό δεν ισχύει στη συμπαγή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Te M, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας κατεργασίας ξύλου ενώ παράλληλα μπορεί να διαχειρίζεται πρωτοφανείς ποσότητες σκόνης ξύλου με 99,9% πιστοποιημένη απόδοση φιλτραρίσματος. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό με την αλληλεπίδραση ενός νέου φίλτρου φυσιγγίου με τον πλήρως αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου και την αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο του καθαρισμού φίλτρου και της ισχύος αναρρόφησης μέσω ηλεκτρονικών ελεγχόμενων από αισθητήρες. Η άμεση αναρρόφηση από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη μπορεί επίσης να γίνει εύκολα χάρη στην ενσωματωμένη μπρίζα στο μηχάνημα με αυτόματη εκκίνηση, καθώς και σε ένα πλήρες αντιστατικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων αγώγιμων εξαρτημάτων). Η NT 40/1 Tact Te M διαθέτει επίσης εργονομική λαβή ώθησης και στιβαρό δοχείο 40 λίτρων και επομένως είναι κατάλληλη για χρήση σε συνεργεία, ξυλουργεία και βιομηχανικές εταιρείες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής
- Εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου.
- Βέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.
Πιστοποιημένο φίλτρο φυσιγγίου για σκόνη κλάσης Μ
- Το φίλτρο φυσιγγίου αποτρέπει αξιόπιστα την απόφραξη από ρύπους.
- 99,9% βαθμός διαχωρισμού κατά την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης από ίνες και ξύλο.
Πιστοποίηση ACD
- Εγκεκριμένο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών.
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-69:2021.
- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %
- Προστατεύει την υγεία από αναπνεύσιμα σωματίδια.
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης M.
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα
- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
- Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης M
- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Διήθηση αέρα ψύξης
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της τουρμπίνας.
Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επιτρέπει τη διάτρηση, το πριόνισμα ή το τρίψιμο χωρίς σκόνη με ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατίθεται με ελαστικό εξάρτημα και περιστρεφόμενο δακτύλιο ψευδούς αέρα.
- Περιστρεφόμενος δακτύλιος για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.
Εργονομική λαβή
- Ο εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζει την άνετη μεταφορά του μηχανήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|17,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 500 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Φίλτρο κεριού ξύλου
- Λαβή ώθησης
- Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες
- Τύπος σκόνης: M
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
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Πεδία εφαρμογής
- Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για την κατηγορία σκόνης M για όλες τις εφαρμογές λεπτόκοκκης σκόνης
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Σε εργαστήρια, π.χ. κατά την εργασία με πέτρα ή ξύλο και στη βιομηχανία του ξύλου
- Για την αναρρόφηση όλων των τύπων σκόνης πετρωμάτων, σκόνης ξύλου, κεραμικής σκόνης κ.λπ.
- Κατάλληλο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών σύμφωνα με το πρότυπο ACD IEC 60335-2-69:2021 (Συσκευή για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών)