Εξαιρετικά ισχυρή, στιβαρή και μεταφερόμενη χωρίς κόπο: Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 Mwf της Kärcher πληροί ακόμη και τις υψηλότερες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εξοπλισμένη με δοχείο 50 λίτρων, μεταλλικούς τροχούς και μια συνεχώς ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης, το κινητό μηχάνημα μπορεί να βρεθεί γρήγορα στον τόπο του συμβάντος, όπου είναι αμέσως έτοιμο για χρήση χάρη σε ένα σύνδεσμο C για τη σύνδεση όλων των κοινών πυροσβεστικών εύκαμπτων σωλήνων. Η αντλία λυμάτων αντλεί έως και 330 λίτρα νερού ανά λεπτό - ιδανική για την ταχεία απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασιών πυρόσβεσης ή πλημμυρών. Ένας διακόπτης ατομικής προστασίας PRCD-K με βύσμα IP68, σχεδιασμένος ειδικά για χρήση με γεννήτριες ρεύματος, καθώς και ένα καλάθι φίλτρου χονδροειδών ρύπων, το οποίο προστατεύει αποτελεσματικά την αντλία λυμάτων από μπλοκαρίσματα που προκαλούνται από αναρροφημένες πέτρες, φύλλα ή ξύλα, διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και του μηχανήματος. Επιπλέον, η πυροσβεστική σκούπα NT 50/1 Mwf είναι εξοπλισμένη με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.