Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 Mwf
Οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 Mwf για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού λόγω εργασιών πυρόσβεσης ή πλημμυρών. Ανταποκρίνεται ιδανικά στις υψηλές απαιτήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών.
Εξαιρετικά ισχυρή, στιβαρή και μεταφερόμενη χωρίς κόπο: Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 Mwf της Kärcher πληροί ακόμη και τις υψηλότερες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εξοπλισμένη με δοχείο 50 λίτρων, μεταλλικούς τροχούς και μια συνεχώς ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης, το κινητό μηχάνημα μπορεί να βρεθεί γρήγορα στον τόπο του συμβάντος, όπου είναι αμέσως έτοιμο για χρήση χάρη σε ένα σύνδεσμο C για τη σύνδεση όλων των κοινών πυροσβεστικών εύκαμπτων σωλήνων. Η αντλία λυμάτων αντλεί έως και 330 λίτρα νερού ανά λεπτό - ιδανική για την ταχεία απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασιών πυρόσβεσης ή πλημμυρών. Ένας διακόπτης ατομικής προστασίας PRCD-K με βύσμα IP68, σχεδιασμένος ειδικά για χρήση με γεννήτριες ρεύματος, καθώς και ένα καλάθι φίλτρου χονδροειδών ρύπων, το οποίο προστατεύει αποτελεσματικά την αντλία λυμάτων από μπλοκαρίσματα που προκαλούνται από αναρροφημένες πέτρες, φύλλα ή ξύλα, διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και του μηχανήματος. Επιπλέον, η πυροσβεστική σκούπα NT 50/1 Mwf είναι εξοπλισμένη με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερούΜεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να απορριφθούν μέσω της αντλίας ακάθαρτου νερού ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία.
Διακόπτης προσωπικής ασφάλειας PRCD-K με σύνδεσμο IP68Ανιχνεύει ρεύματα σφάλματος σε κλάσματα του δευτερολέπτου και διακόπτει την παροχή ρεύματος. Παρέχει αξιόπιστη προστασία από απειλητικές για τη ζωή ηλεκτροπληξίες.
Ενσωματωμένο καλάθι φίλτρου χονδροειδών ρύπων για την προστασία της αντλίαςΠροστατεύει την αντλία απόρριψης από μπλοκαρίσματα από πέτρες, φύλλα ή κομμάτια ξύλου.
Βαλβίδα ψεύτικου αέρα για ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης
- Η βαλβίδα τοποθετείται μεταξύ του σωλήνα και της στροφής.
- Επιτρέπει το συγχρονισμό της παροχής νερού της ηλεκτρικής σκούπας και της αντλίας.
Σωλήνας αποστράγγισης
- Η αντλία απορριμμάτων απορρίπτει τα περισσότερα από τα υγρά που αναρροφώνται.
- Για την άνετη απόρριψη των υπολειπόμενων ποσοτήτων υγρών.
Ενσωματωμένο φίλτρο χονδροειδούς βρωμιάς για προστασία της τουρμπίνας
- Προστατεύει την τουρμπίνα από ζημιές που προκαλούνται από χονδροειδείς ακαθαρσίες και μικρά μέρη.
Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας
- Σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στο λάδι.
- Ακροφύσιο βιομηχανικού δαπέδου από αλουμίνιο.
- Συνεχώς ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar)
|273
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|1200
|Ισχύς αντλίας απόρριψης (W)
|810
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|28
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|34,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ανθεκτικό στο λάδι
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 370 mm
- Υλικό ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: Αλουμίνιο
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Αυτόματη απενεργοποίηση και διακόπτης κυκλώματος FI
- PRCD-K προσωπική προστασία: με βύσμα IP68
- Σύζευξη C
- Ενσωματωμένη αντλία εκκένωσης
- Κατηγορία προστασίας: I
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Πεδία εφαρμογής
- Για την εξάλειψη μεγάλων όγκων νερού κατά τη διάρκεια εργασιών πυρόσβεσης
- Σχεδιασμένο για επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας