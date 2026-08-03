Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te Basic M
Η NT 30/1 Tact Te Basic M απομακρύνει με ασφάλεια και αξιοπιστία την εισπνέουσα λεπτή σκόνη της κατηγορίας σκόνης M, η οποία συναντάται συχνά σε εργοτάξια. Συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με δοχείο 30 λίτρων.
Στα εργοτάξια και στα εργαστήρια παράγονται καθημερινά επικίνδυνες, ενίοτε αναπνεύσιμες λεπτές σκόνες κάθε είδους. Χάρη στο νέο πλήρως αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων, η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te Basic M απομακρύνει πρωτοφανείς ποσότητες λεπτής σκόνης, ενώ εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%. Διαθέτει ένα ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο φίλτρο «Wet & Dry» από υλικό ινών PES για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης, υγρών και χονδροειδών ρύπων της κλάσης σκόνης M. Ο καθαρισμός του φίλτρου και η ισχύς αναρρόφησης παρακολουθούνται και ρυθμίζονται ανά πάσα στιγμή από ηλεκτρονικά συστήματα ελεγχόμενα από αισθητήρες. Η συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για άμεση αναρρόφηση από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη χάρη σε μια ενσωματωμένη πρίζα μηχανήματος με αυτόματη εκκίνηση, καθώς και σε ένα πλήρες αντιστατικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των αγώγιμων εξαρτημάτων). Η σκόνη που έχει ήδη επικαθίσει στο δάπεδο ή στα μηχανήματα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς κόπο και πλήρως στο στιβαρό δοχείο 30 λίτρων με μεταλλικούς τροχούς και προφυλακτήρα, χρησιμοποιώντας τα πρόσφατα αναπτυγμένα εξαρτήματα, τα οποία είναι πάντα ασφαλώς τοποθετημένα στο μηχάνημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφήςΕξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου. Βέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες. Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.
Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %Η απομάκρυνση σχεδόν όλης της λεπτής σκόνης καθιστά τους χώρους εργασίας καθαρούς και ασφαλείς.
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματαΑυξημένη ασφάλεια των χρηστών. Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου. Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης M
- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο υγρής & ξηρής αναρρόφησης
- Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης M. Βαθμός διαχωρισμού σκόνης: 99,9%.
- Υλικό από ίνες PES: αδιάβροχο και ανθεκτικό.
- Αποτελεσματική αναρρόφηση ακόμη και με μεγάλες ποσότητες ρύπων και υγρών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|18,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Πεδίο προμήθειας
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
- Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες
- Τύπος σκόνης: M
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
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Πεδία εφαρμογής
- Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για την κατηγορία σκόνης M για όλες τις εφαρμογές λεπτόκοκκης σκόνης
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Για την αναρρόφηση υγρών και υγρών ρύπων
- Για την αναρρόφηση όλων των τύπων σκόνης πετρωμάτων, σκόνης ξύλου, κεραμικής σκόνης κ.λπ.