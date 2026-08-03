Στα εργοτάξια και στα εργαστήρια παράγονται καθημερινά επικίνδυνες, ενίοτε αναπνεύσιμες λεπτές σκόνες κάθε είδους. Χάρη στο νέο πλήρως αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων, η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te Basic M απομακρύνει πρωτοφανείς ποσότητες λεπτής σκόνης, ενώ εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%. Διαθέτει ένα ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο φίλτρο «Wet & Dry» από υλικό ινών PES για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης, υγρών και χονδροειδών ρύπων της κλάσης σκόνης M. Ο καθαρισμός του φίλτρου και η ισχύς αναρρόφησης παρακολουθούνται και ρυθμίζονται ανά πάσα στιγμή από ηλεκτρονικά συστήματα ελεγχόμενα από αισθητήρες. Η συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για άμεση αναρρόφηση από ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη χάρη σε μια ενσωματωμένη πρίζα μηχανήματος με αυτόματη εκκίνηση, καθώς και σε ένα πλήρες αντιστατικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των αγώγιμων εξαρτημάτων). Η σκόνη που έχει ήδη επικαθίσει στο δάπεδο ή στα μηχανήματα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς κόπο και πλήρως στο στιβαρό δοχείο 30 λίτρων με μεταλλικούς τροχούς και προφυλακτήρα, χρησιμοποιώντας τα πρόσφατα αναπτυγμένα εξαρτήματα, τα οποία είναι πάντα ασφαλώς τοποθετημένα στο μηχάνημα.