Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te H
Με εγγυημένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,995 %, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφηση NT 30/1 Tact Te H είναι η πρώτη επιλογή για την απομάκρυνση σκονών κατηγορίας Η που είναι επικίνδυνες για την υγεία.
Κατά την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης σε παλαιά κτίρια, δεν μπορεί να ξέρει ποτέ κανείς τι να περιμένει. Σε αυτές τις εργασίες, συχνά απελευθερώνεται αμίαντος μαζί με άλλες ουσίες που είναι επιβλαβείς για την υγεία ή/και καρκινογόνες και πρέπει να απομακρύνονται αμέσως. Με το NT 30/1 Tact Te H, θα έχετε την τέλεια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης για αυτήν την εργασία. Εξαιρετικά μικρό και κινητικό, όχι μόνο λαμβάνει υπόψη τις εξωτερικές βασικές συνθήκες, αλλά έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για όλες τις σκόνες της κατηγορίας H. Χάρη στην καινοτόμο νέα δυνατότητα διπλού φιλτραρίσματος, επιτρέπεται η συγκράτηση των επικίνδυνων σκονών στη σακούλα φίλτρου ασφαλείας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης μεγάλων ποσοτήτων λιγότερο επικίνδυνων σκονών απευθείας μέσα στον κάδο των 30 λίτρων. Εδώ χρησιμοποιείται το ακόμα πιο βελτιωμένο και πολύ αποδοτικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact. Με αυτό, η συσκευή επιτυγχάνει εγγυημένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,995 %. Μια πρακτική πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης και ο πλήρως αντιστατικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει αγώγιμα εξαρτήματα ολοκληρώνουν τον έξυπνο σχεδιασμό του NT 30/1 Tact Te H.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα φιλτραρίσματος με φίλτρο H και σύστημα καθαρισμού φίλτρου TactΑναρροφά λιγότερο επικίνδυνη σκόνη απευθείας μέσα στον κάδο. Απόδοση φιλτραρίσματος: 99,995 %. Η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της υγείας χωρίς να θυσιάζεται η ισχύς αναρρόφησης ή η αντοχή του φίλτρου.
Πληροί τις απαιτήσεις για την κατηγορία σκόνης H, με πρόσθετο έλεγχο για τον αμίαντο σύμφωνα με το TRGS 519Στη Γερμανία, για την αναρρόφηση σκόνης που περιέχει αμίαντο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας που διαθέτουν αυτήν την άδεια χρήσης.
Πιστοποίηση ACDΕγκεκριμένο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-69:2021. Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής
- Εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου.
- Βέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα
- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
- Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Σκούπα ασφαλείας κατηγορίας σκόνης H
- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,995%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Φίλτρο ασφαλείας/HEPA με επίπεδες πτυχώσεις
- Πιστοποιημένο για κατηγορία σκόνης H. Βαθμός διαχωρισμού σκόνης: 99,995%.
- Υλικό από ίνες PES με διπλή επίστρωση PTFE: ανθεκτικό στη σήψη και την υγρασία.
- Ιδανικό για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και χονδροειδούς ρύπου.
Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επιτρέπει τη διάτρηση, το πριόνισμα ή το τρίψιμο χωρίς σκόνη με ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατίθεται με ελαστικό εξάρτημα και περιστρεφόμενο δακτύλιο ψευδούς αέρα.
- Περιστρεφόμενος δακτύλιος για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|19,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Πεδίο προμήθειας
- Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 1 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PTFE HEPA
- Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
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Πεδία εφαρμογής
- Ασφαλής ηλεκτρική σκούπα για σκόνη κατηγορίας H για την ασφαλή απομάκρυνση σκόνης που είναι επιβλαβής για την υγεία και/ή καρκινογόνος
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Έγκριση για την απομάκρυνση αμιάντου σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία TRGS 519
- Κατάλληλο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών σύμφωνα με το πρότυπο ACD IEC 60335-2-69:2021 (Συσκευή για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών)