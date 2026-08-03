Κατά την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης σε παλαιά κτίρια, δεν μπορεί να ξέρει ποτέ κανείς τι να περιμένει. Σε αυτές τις εργασίες, συχνά απελευθερώνεται αμίαντος μαζί με άλλες ουσίες που είναι επιβλαβείς για την υγεία ή/και καρκινογόνες και πρέπει να απομακρύνονται αμέσως. Με το NT 30/1 Tact Te H, θα έχετε την τέλεια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης για αυτήν την εργασία. Εξαιρετικά μικρό και κινητικό, όχι μόνο λαμβάνει υπόψη τις εξωτερικές βασικές συνθήκες, αλλά έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για όλες τις σκόνες της κατηγορίας H. Χάρη στην καινοτόμο νέα δυνατότητα διπλού φιλτραρίσματος, επιτρέπεται η συγκράτηση των επικίνδυνων σκονών στη σακούλα φίλτρου ασφαλείας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης μεγάλων ποσοτήτων λιγότερο επικίνδυνων σκονών απευθείας μέσα στον κάδο των 30 λίτρων. Εδώ χρησιμοποιείται το ακόμα πιο βελτιωμένο και πολύ αποδοτικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact. Με αυτό, η συσκευή επιτυγχάνει εγγυημένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,995 %. Μια πρακτική πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης και ο πλήρως αντιστατικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει αγώγιμα εξαρτήματα ολοκληρώνουν τον έξυπνο σχεδιασμό του NT 30/1 Tact Te H.