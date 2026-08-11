Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M

Η NT 30/1 Tact Te M απομακρύνει με ασφάλεια και αξιοπιστία τα σωματίδια σκόνης της κατηγορίας M, τα οποία εμφανίζονται συχνά σε εργοτάξια. Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, μικρών διαστάσεων, με δοχείο 30 λίτρων.

Σε καθημερινή βάση, στα εργοτάξια και τα συνεργεία υπάρχουν όλοι οι τύποι επικίνδυνης, και ορισμένες φορές αναπνεύσιμης, λεπτής σκόνης. Χάρη στο νέο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, η μικρή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M επιτυγχάνει την απομάκρυνση της λεπτής σκόνης σε πρωτόγνωρες ποσότητες, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %. Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου και η ισχύς αναρρόφησης παρακολουθούνται και ρυθμίζονται συνεχώς μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων με αισθητήρες. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης και το πλήρες αντιστατικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των αγώγιμων εξαρτημάτων), η συσκευή είναι ιδανική για άμεση αναρρόφηση σε ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη. Με τα πρόσφατα αναπτυγμένα εξαρτήματα, τα οποία γενικά αποθηκεύονται με ασφάλεια πάνω στη συσκευή, η σκόνη που έχει ήδη επικαθίσει στο δάπεδο ή σε εξοπλισμό είναι δυνατό να αναρροφηθεί πλήρως και χωρίς κόπο μέσα στο στιβαρό δοχείο 30 λίτρων με μεταλλικούς τροχίσκους και προφυλακτήρα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M: Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής
Εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου. Βέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες. Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M: Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %
Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %
Προστατεύει την υγεία από αναπνεύσιμα σωματίδια. Δοκιμασμένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης M.
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M: Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα
Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών. Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου. Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
  • Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
  • Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης M
  • Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%.
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
  • Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 - 240
Συχνότητα (Hz) 50 - 60
Ποσότητα αέρα (l/s) 74
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου (l) 30
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Μήκος καλωδίου (m) 7,5
Υλικό καλωδίου Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 69
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 14,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 19
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 560 x 370 x 580

Πεδίο προμήθειας

  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
  • Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
  • Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
  • Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
  • Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
  • Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
  • Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
  • Αντιστατικό σύστημα
  • Στιβαρός προφυλακτήρας
  • Κατηγορία προστασίας: I
  • Τροχίσκος με φρένο
  • Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες
  • Τύπος σκόνης: M
  • Υλικό κάδου: Πλαστικό
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M
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Πεδία εφαρμογής
  • Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για την κατηγορία σκόνης M για όλες τις εφαρμογές λεπτόκοκκης σκόνης
Εξαρτήματα