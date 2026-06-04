Ο κάδος 50 L με ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης και σωλήνα αποστράγγισης καθιστά την ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 Tact Te την ιδανική για την ασφαλή απομάκρυνση σκονών που είναι επικίνδυνες για την υγεία ή καρκινογόνες, ιδιαίτερα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η συσκευή έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για όλες (χωρίς εξαιρέσεις) τις σκόνες της κατηγορίας H –συμπεριλαμβανομένης της σκόνης αμιάντου– και έτσι συμβάλλει στην αξιόπιστη προστασία των χρηστών και των άλλων εμπλεκόμενων ατόμων από κινδύνους για την υγεία. Με το νέο σύστημα διπλού φιλτραρίσματος, ωστόσο, δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση μόνο επικίνδυνων σκονών με χρήση της σακούλας φίλτρου ασφαλείας, αλλά και μεγάλων ποσοτήτων λιγότερο επικίνδυνων σκονών, οι οποίες μπορούν να αναρροφηθούν απευθείας μέσα στον κάδο. Εδώ χρησιμοποιείται το ακόμα πιο βελτιωμένο και πολύ αποδοτικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact. Η NT 50/1 Tact Te Η διαθέτει και πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης καθώς και ένα πλήρως αντιστατικό σύστημα που περιλαμβάνει αγώγιμα εξαρτήματα.