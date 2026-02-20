Χάρη στο νέο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης 50/1 Tact Te M επιτυγχάνει την απομάκρυνση της λεπτής σκόνης σε πρωτόγνωρες ποσότητες, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %. Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχονται από αισθητήρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς ο βέλτιστος καθαρισμός του φίλτρου, διατηρώντας σταθερά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Με το μεγάλο, στιβαρό δοχείο 50 L με μεταλλικούς τροχίσκους και ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης, η συσκευή δεν διαχειρίζεται μόνο πολύ μεγάλες ποσότητες επικίνδυνης λεπτής σκόνης κατηγορίας M, αλλά και στερεούς ρύπους και υγρά. Το NT 50/1 Tact Te M διαθέτει πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης καθώς και ένα πλήρως αντιστατικό σύστημα που περιλαμβάνει αγώγιμα εξαρτήματα. Επομένως, είναι ιδανικό για άμεση αναρρόφηση σε ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Η σκόνη που έχει ήδη επικαθίσει στο δάπεδο ή σε εξοπλισμό αφαιρείται με ασφάλεια, με χρήση του σετ νέων εξαρτημάτων που περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 4 m, σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα φαρδύ ακροφύσιο δαπέδου. Όλα τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια πάνω στη συσκευή χάρη στις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης.