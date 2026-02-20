Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 Tact Te M
Έχει αναπτυχθεί για πολύ μεγάλες ποσότητες επικίνδυνης λεπτής σκόνης κατηγορίας M: η μεγάλη και εξαιρετικά κινητική, ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης 50/1 Tact Te M με κάδο 50 L και ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης.
Χάρη στο νέο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης 50/1 Tact Te M επιτυγχάνει την απομάκρυνση της λεπτής σκόνης σε πρωτόγνωρες ποσότητες, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %. Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχονται από αισθητήρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς ο βέλτιστος καθαρισμός του φίλτρου, διατηρώντας σταθερά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Με το μεγάλο, στιβαρό δοχείο 50 L με μεταλλικούς τροχίσκους και ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης, η συσκευή δεν διαχειρίζεται μόνο πολύ μεγάλες ποσότητες επικίνδυνης λεπτής σκόνης κατηγορίας M, αλλά και στερεούς ρύπους και υγρά. Το NT 50/1 Tact Te M διαθέτει πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης καθώς και ένα πλήρως αντιστατικό σύστημα που περιλαμβάνει αγώγιμα εξαρτήματα. Επομένως, είναι ιδανικό για άμεση αναρρόφηση σε ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Η σκόνη που έχει ήδη επικαθίσει στο δάπεδο ή σε εξοπλισμό αφαιρείται με ασφάλεια, με χρήση του σετ νέων εξαρτημάτων που περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 4 m, σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα φαρδύ ακροφύσιο δαπέδου. Όλα τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια πάνω στη συσκευή χάρη στις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφήςΒέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες. Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.
Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %Προστατεύει την υγεία από αναπνεύσιμα σωματίδια. Δοκιμασμένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης M.
Πιστοποίηση ACDΕγκεκριμένο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-69:2021. Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα
- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
- Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Διήθηση αέρα ψύξης
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της τουρμπίνας.
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης M
- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο υγρής & ξηρής αναρρόφησης
- Πιστοποιημένο για την κατηγορία σκόνης M. Βαθμός διαχωρισμού σκόνης: 99,9%.
- Υλικό ινών PES με επίστρωση PTFE: ανθεκτικό στη σήψη και την υγρασία.
- Ιδανικό για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και χονδροειδούς ρύπου.
Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επιτρέπει τη διάτρηση, το πριόνισμα ή το τρίψιμο χωρίς σκόνη με ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατίθεται με ελαστικό εξάρτημα και περιστρεφόμενο δακτύλιο ψευδούς αέρα.
- Περιστρεφόμενος δακτύλιος για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.
Μεγάλος κάδος 50 λίτρων
- Με πρακτική, ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης για εύκολη μεταφορά.
- Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης για εύκολη απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων υγρών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|19
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|24,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
- Λαβή ώθησης
- Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Τύπος σκόνης: M
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για την κατηγορία σκόνης M για όλες τις εφαρμογές λεπτόκοκκης σκόνης
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Για την αναρρόφηση υγρών και υγρών ρύπων
- Για την αναρρόφηση όλων των τύπων σκόνης πετρωμάτων, σκόνης ξύλου, κεραμικής σκόνης κ.λπ.
- Κατάλληλο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών σύμφωνα με το πρότυπο ACD IEC 60335-2-69:2021 (Συσκευή για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών)