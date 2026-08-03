Η πρώτη ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας Η της Kärcher σε αυτήν την κατηγορία μεγέθους. Χάρη στον εξελιγμένο σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος, η NT 75/1 Tact προσφέρει ύψιστη ασφάλεια κατά την απομάκρυνση επικίνδυνων σκονών. Με σύστημα Tact και ανοξείδωτο κάδο 75 L, αυτή η ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας για σκόνη κατηγορίας H. Έχει εγκριθεί ακόμη και για τη συλλογή αμιάντου (σύμφωνα με το TRGS 519). Παρακολουθεί αυτόματα την ταχύτητα του αέρα (αναρρόφηση) και, εάν η ταχύτητα μειωθεί κάτω από την οριακή τιμή των 20 m/s, ενεργοποιείται ένα ηχητικό προειδοποιητικό σήμα. Το κύριο φίλτρο κατηγορίας H έχει απόδοση φιλτραρίσματος 99,995 %. Το παρεχόμενο σετ φίλτρου ασφαλείας διασφαλίζει την απόρριψη χωρίς δημιουργία σκόνης.