Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 75/1 Tact Me Te H
Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης με στιβαρό ανοξείδωτο κάδο 75 L για σκόνες κατηγορίας H που είναι επιβλαβείς για την υγεία (συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου). Με λειτουργία Te για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων.
Η πρώτη ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας Η της Kärcher σε αυτήν την κατηγορία μεγέθους. Χάρη στον εξελιγμένο σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος, η NT 75/1 Tact προσφέρει ύψιστη ασφάλεια κατά την απομάκρυνση επικίνδυνων σκονών. Με σύστημα Tact και ανοξείδωτο κάδο 75 L, αυτή η ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας για σκόνη κατηγορίας H. Έχει εγκριθεί ακόμη και για τη συλλογή αμιάντου (σύμφωνα με το TRGS 519). Παρακολουθεί αυτόματα την ταχύτητα του αέρα (αναρρόφηση) και, εάν η ταχύτητα μειωθεί κάτω από την οριακή τιμή των 20 m/s, ενεργοποιείται ένα ηχητικό προειδοποιητικό σήμα. Το κύριο φίλτρο κατηγορίας H έχει απόδοση φιλτραρίσματος 99,995 %. Το παρεχόμενο σετ φίλτρου ασφαλείας διασφαλίζει την απόρριψη χωρίς δημιουργία σκόνης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφήςΕξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου. Βέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες. Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.
Πληροί τις απαιτήσεις για την κατηγορία σκόνης H, με πρόσθετο έλεγχο για τον αμίαντο σύμφωνα με το TRGS 519Στη Γερμανία, για την αναρρόφηση σκόνης που περιέχει αμίαντο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας που διαθέτουν αυτήν την άδεια χρήσης.
Διακόπτης επιλογής εύκαμπτου σωλήναΗ διάμετρος του συνδεδεμένου σωλήνα αναρρόφησης μπορεί να επιλεγεί στον πίνακα ελέγχου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|75
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1000
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|24,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 540 x 925
Πεδίο προμήθειας
- Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 1 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με καμπύλη (ηλεκτρικά αγώγιμη)
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: HEPA-14 (H14)
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες
- Τύπος σκόνης: H
- Υλικό κάδου: ανοξείδωτος χάλυβας
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Πεδία εφαρμογής
- Ασφαλής ηλεκτρική σκούπα για σκόνη κατηγορίας H για την ασφαλή απομάκρυνση σκόνης που είναι επιβλαβής για την υγεία και/ή καρκινογόνος
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Για την αναρρόφηση υγρών και υγρών ρύπων