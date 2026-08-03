Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te Adv L
Το αγαπημένο εργαλείο των μαστόρων από όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης: το NT 30/1 Tact Te Adv της Kärcher με πρίζα (αυτόματος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) και σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact για αδιάλειπτη εργασία.
Η καθημερινή, σκληρή εργασία σε εργοτάξια και συνεργεία δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις τόσο για τους τεχνίτες όσο και για τον εξοπλισμό. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te Adv ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Αυτός ο μικρός ειδικός για τη λεπτή σκόνη, με τον σταθερό κάδο 30 L, τους ανθεκτικούς μεταλλικούς τροχίσκους και τον προφυλακτήρα καθώς και με το αποδεδειγμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, εγγυάται αδιάλειπτη αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σωματιδιακής ύλης σε συνθήκες βαρέως τύπου. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES που είναι αδιαπέραστο από την υγρασία συμβάλλει επίσης στη διατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας χωρίς σκόνη. Οι τεχνίτες και οι υπόλοιποι χειριστές θα εκτιμήσουν την ευκολία στη χρήση και την εύκολη επιλογή των ρυθμίσεων αναρρόφησης χάρη στον πρόσφατα αναπτυγμένο περιστροφικό διακόπτη και τον απεριόριστο έλεγχο της μεταβλητής ταχύτητας. Το μηχάνημα είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα πρόσφατα αναπτυγμένα και εξαιρετικά βελτιωμένα εξαρτήματα που αποθηκεύονται βολικά στον ενσωματωμένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και στον ειδικό χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων. Η εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία διευκολύνεται χάρη στην πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
- Για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου.
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου με ισχυρές ριπές αέρα.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Εργαλειοθήκη με ψευδο-βαλβίδα αέρα και ελαστικό εξάρτημα
- Το νέο σύστημα εργαλείων εξασφαλίζει τη βέλτιστη σύνδεση με το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του περιστρεφόμενου δακτυλίου στο σώμα βάσης του συστήματος.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Εύκολη, πλευρική αποθήκευση για το ακροφύσιο και το σύστημα εργαλείων
- Η ενσωματωμένη αποθήκευση εξασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι αποθηκευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χαθούν και είναι πάντα έτοιμα για χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|18,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
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Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα
- Ιδανικό και για εμπόρους και γυναίκες