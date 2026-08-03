Η καθημερινή, σκληρή εργασία σε εργοτάξια και συνεργεία δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις τόσο για τους τεχνίτες όσο και για τον εξοπλισμό. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te Adv ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Αυτός ο μικρός ειδικός για τη λεπτή σκόνη, με τον σταθερό κάδο 30 L, τους ανθεκτικούς μεταλλικούς τροχίσκους και τον προφυλακτήρα καθώς και με το αποδεδειγμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, εγγυάται αδιάλειπτη αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σωματιδιακής ύλης σε συνθήκες βαρέως τύπου. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES που είναι αδιαπέραστο από την υγρασία συμβάλλει επίσης στη διατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας χωρίς σκόνη. Οι τεχνίτες και οι υπόλοιποι χειριστές θα εκτιμήσουν την ευκολία στη χρήση και την εύκολη επιλογή των ρυθμίσεων αναρρόφησης χάρη στον πρόσφατα αναπτυγμένο περιστροφικό διακόπτη και τον απεριόριστο έλεγχο της μεταβλητής ταχύτητας. Το μηχάνημα είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα πρόσφατα αναπτυγμένα και εξαιρετικά βελτιωμένα εξαρτήματα που αποθηκεύονται βολικά στον ενσωματωμένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και στον ειδικό χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων. Η εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία διευκολύνεται χάρη στην πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.