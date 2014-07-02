Το NT 55/2 Tact² Me I ανήκει στη νέα κορυφαία κατηγορία επαγγελματικών ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το μηχάνημα διαθέτει μια εξελιγμένη παραλλαγή του δοκιμασμένου συστήματος καθαρισμού φίλτρων Tact και επιτυγχάνει βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα. Η πρωτοποριακή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης διαθέτει δύο κινητήρες και εντυπωσιάζει με τη συνεχώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Επίσης, το μηχάνημα πείθει με την πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής των φίλτρων. Για συνεχή, αδιάλειπτη εργασία, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε συνεχώς για την αντικατάσταση του φίλτρου. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι κατάλληλη για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων λεπτής σκόνης καθώς και για την απομάκρυνση στερεών ρύπων και νερού. Στα κλασικά πεδία εφαρμογής περιλαμβάνονται ο κατασκευαστικός κλάδος, ο κλάδος τροφίμων, η αυτοκινητοβιομηχανία ή γενικά η βιομηχανία.