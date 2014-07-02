Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 55/2 Tact² Me I
Σκούπα με αναρρόφηση υψηλής απόδοσης, αυτόματη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου Tact² και ανοξείδωτο δοχείο συλλογής
Το NT 55/2 Tact² Me I ανήκει στη νέα κορυφαία κατηγορία επαγγελματικών ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το μηχάνημα διαθέτει μια εξελιγμένη παραλλαγή του δοκιμασμένου συστήματος καθαρισμού φίλτρων Tact και επιτυγχάνει βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα. Η πρωτοποριακή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης διαθέτει δύο κινητήρες και εντυπωσιάζει με τη συνεχώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Επίσης, το μηχάνημα πείθει με την πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής των φίλτρων. Για συνεχή, αδιάλειπτη εργασία, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε συνεχώς για την αντικατάσταση του φίλτρου. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι κατάλληλη για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων λεπτής σκόνης καθώς και για την απομάκρυνση στερεών ρύπων και νερού. Στα κλασικά πεδία εφαρμογής περιλαμβάνονται ο κατασκευαστικός κλάδος, ο κλάδος τροφίμων, η αυτοκινητοβιομηχανία ή γενικά η βιομηχανία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανισμός set-down.
- Εύκολη ανύψωση του κάδου
- Μόνο ο κάδος αφαιρείται για άδειασμα. Το μηχάνημα και το σασί παραμένουν στην τοποθεσία χρήσης
Πραγματική σκούπα υγρής & ξηρής αναρρόφησης
- Στην αναρρόφηση υγρών, η σκούπα αυτόματα απενεργοποιείται όταν φτάσει στο μέγιστο επίπεδο πλήρωσης χάρη στον αυτόματο έλεγχο.
Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|55
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|43
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|51,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|710 x 570 x 1070
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Υλικό από ίνες κυτταρίνης
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αντιστατική προετοιμασία
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο