Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Tact² της Kärcher είναι δημοφιλείς στους ειδικούς ως επαγγελματικά συστήματα παντός καιρού χάρη στον υψηλό βαθμό κινητικότητας και ισχύος, την ανθεκτικότητα, τη στιβαρή κατασκευή και την ευρεία γκάμα των πρακτικών χαρακτηριστικών τους. Τα μοντέλα με ανατρεπόμενο πλαίσιο προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται η αφαίρεση υγρών και στερεών ρύπων.
Η Kärcher παρουσιάζει το Tact² – τη νέα κορυφαία επαγγελματική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης. Η συγκεκριμένη επέκταση του δημοφιλούς συστήματος καθαρισμού φίλτρου Tact επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής παραγωγικότητα. Οι δύο κινητήρες που διαθέτει το Tact² παρέχουν διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ενώ χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου για συνεχή λειτουργία θα ξεχάσετε κυριολεκτικά να αλλάξετε το φίλτρο. Οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Kärcher ΝΤ με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα που, όχι μόνο αφαιρούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά μπορούν επίσης να αναρροφήσουν στερεούς ρύπους και νερό. Χάρη στις διάφορες εκδόσεις της, αυτή η σειρά ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης παρέχει βέλτιστες λύσεις για πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπου απαιτείται συνεχώς μεγάλη ισχύς αναρρόφησης: στον τομέα των κατασκευών και των τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στη βιομηχανία γενικότερα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ευρύ ακροφύσιο σφουγγαρίσματοςΑποτελεσματική αναρρόφηση ακόμη και με μεγάλες ποσότητες ρύπων και υγρών. Επιτυγχάνει γρήγορα μέγιστη απόδοση επιφάνειας χάρη στο πλάτος 640 mm. Ξεχωριστό πλαίσιο στο ακροφύσιο για βέλτιστα αποτελέσματα σκούπας.
Βολικός σωλήνας αποστράγγισηςΕύκολη και ασφαλής απόρριψη των υγρών που έχουν απορροφηθεί. Άδειασμα χωρίς επαφή για μέγιστη ασφάλεια στην εργασία.
Αξεσουάρ που αποθηκεύονται ανεξάρτητα από την κατεύθυνσηΑσφαλής αποθήκευση των σωλήνων αναρρόφησης και του ακροφυσίου δαπέδου. Επιπλέον χώρος για σωλήνα 4 m και καλώδιο τροφοδοσίας 30 m με ελαστική επένδυση. Τα εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και από κάθε γωνία.
Σύστημα easy in, easy out με σασί
- Μέγιστη ασφάλεια του χρήστη κατά την εκκένωση.
- Μεταλλικό σασί για μέγιστη σταθερότητα.
- Εύκολη εκκένωση χάρη στον πρακτικό ανακλινόμενο κάδο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|75
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|30
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|28,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|46
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|670 x 560 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Πλατύ ακροφύσιο: 640 mm
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
- Αιωρούμενο σασί
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αντιστατικό σύστημα
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
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Πεδία εφαρμογής
- Γεωργία
- Κατασκευαστική βιομηχανία
- Βιομηχανία
- Αυτοκινητοβιομηχανία
- Βιομηχανία τροφίμων