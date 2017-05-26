Tact-Class
Οι ηλεκτρικές σκούπες για υγρό και στεγνό καθάρισμα με πατενταρισμένο σύστημα Tact εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη εργασία με σταθερά υψηλή ισχύ απορρόφησης, ακόμη και όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες σωματιδίων σκόνης. Το φίλτρο καθαρίζεται μόνο του με ισχυρές ριπές αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλεκτρικές σκούπες Tact καλύπτουν τις υψηλές απαιτήσεις των χρηστών σε εργοτάξια και εργαστήρια.
Καλύτερα προϊόντα χάρη στην εμπειρία
Η γκάμα ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης που παρέχουμε βασίζεται σε δεκαετίες εμπειρίας. Επίσης, βασίζεται στην εμπειρία πολλών επαγγελματιών χρηστών. Έχουμε αναπτύξει τα νέα μας μηχανήματα NT Tact σε συνεργασία με εμπόρους, χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων, φινιριστές οχημάτων και άλλες επαγγελματικές ομάδες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα NT Tact για κάθε σκοπό και κάθε χρήση.
Είναι απλά θέμα σωστής επιλογής Tact
H ψιλή σκόνη είναι επικίνδυνη για την υγεία. Για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη προστασία από την ψιλή σκόνη, βελτιώσαμε ακόμα περισσότερο το σύστημα Tact. Το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή ηλεκτρική σκούπα Tact με εξαιρετικά αποδοτικό καθαρισμό φίλτρου και μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο διάρκεια ζωής που φτάνει έως 180 kg ψιλής σκόνης (κατηγορία ορυκτής σκόνης A) μέχρι να χρειαστεί χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερα διαστήματα αδιάκοπης χρήσης με συνεχή ισχύ αναρρόφησης και καλύτερη προστασία από την ψιλή σκόνη.
Διάρκεια ζωής φίλτρου κατά την αναρρόφηση της λεπτής σκόνης με το NT 30/1 Tact Te L
Αναρρόφηση: Ορυκτή σκόνη κατηγορίας Α
Θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
Αξεσουάρ: Το κύριο φίλτρο και οι σωλήνες περιλαμβάνονται στην παράδοση
Ανταγωνιστικά μηχανήματα: Συγκρίσιμο μέγεθος κάδου και εξοπλισμός
Αποτελέσματα δοκιμών της μέγιστης ποσότητας που μπορεί να αναρροφηθεί μέχρι τον αναγκαίο χειρωνακτικό καθαρισμό ή την αντικατάσταση του κύριου φίλτρου.
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Ανταγωνιστικό μηχάνημα Α: 19 kg
Ανταγωνιστικό μηχάνημα Β: 10 kg
Ένα στιβαρό προϊόν μπορεί να είναι και πρακτικό
Η καινοτομία ξεκινά από το μυαλό. Οι νέες ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Tact διαθέτουν κεντρικό διακόπτη λειτουργίας EASY για εύκολη χρήση των διαφόρων δυνατοτήτων και τρόπων λειτουργίας μόνο με ένα κουμπί.
Οι εργαλειοθήκες και άλλα πρόσθετα εργαλεία μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια στην επίπεδη κεφαλή του κάδου που διαθέτει αποθηκευτικό χώρο από καουτσούκ και να στερεωθούν σε κρίκους πρόσδεσης.
Ιδανικά εξοπλισμένη για εργοτάξια
Για την αντιμετώπιση των ενίοτε δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στα εργοτάξια, οι ηλεκτρικές σκούπες NT Tact διαθέτουν πλέον ενισχυμένους κάδους στιβαρής κατασκευής, με προφυλακτήρα, λαβές και μεγάλους, ανθεκτικούς, μεταλλικούς τροχούς με φρένα.
Ετοιμαστείτε για υψηλή απόδοση
Οι ηλεκτρικές σκούπες Tact διαθέτουν σωλήνες αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο 35 mm (DN 35) ως βασικό χαρακτηριστικό. Αυτή η μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος αυξάνει τη ροή αέρα και μειώνει τον κίνδυνο απόφραξης κατά την αναρρόφηση στερεών ρύπων.
Επίπεδο, προστατευμένο και πάντα σωστά τοποθετημένο
Όλες οι ηλεκτρικές σκούπες Tact διαθέτουν περίβλημα για τα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα. Το παλιό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς σκόνη. Το φίλτρο τοποθετείται πάντα σωστά, ενώ το διάφραγμα και η τσιμούχα του φίλτρου είναι προστατευμένα. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές σκούπες Tact είναι όλες πιστοποιημένες για κατηγορία σκόνης L, το οποίο σημαίνει ότι έχουν 99% αποτελεσματικότητα διαχωρισμού της σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-69. Θα εκπλαγείτε με τη διαφορά που θα δείτε στο εργοτάξιό σας.