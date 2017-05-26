Ένα στιβαρό προϊόν μπορεί να είναι και πρακτικό

Η καινοτομία ξεκινά από το μυαλό. Οι νέες ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Tact διαθέτουν κεντρικό διακόπτη λειτουργίας EASY για εύκολη χρήση των διαφόρων δυνατοτήτων και τρόπων λειτουργίας μόνο με ένα κουμπί.



Οι εργαλειοθήκες και άλλα πρόσθετα εργαλεία μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια στην επίπεδη κεφαλή του κάδου που διαθέτει αποθηκευτικό χώρο από καουτσούκ και να στερεωθούν σε κρίκους πρόσδεσης.

Ιδανικά εξοπλισμένη για εργοτάξια

Για την αντιμετώπιση των ενίοτε δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στα εργοτάξια, οι ηλεκτρικές σκούπες NT Tact διαθέτουν πλέον ενισχυμένους κάδους στιβαρής κατασκευής, με προφυλακτήρα, λαβές και μεγάλους, ανθεκτικούς, μεταλλικούς τροχούς με φρένα.

Ετοιμαστείτε για υψηλή απόδοση

Οι ηλεκτρικές σκούπες Tact διαθέτουν σωλήνες αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο 35 mm (DN 35) ως βασικό χαρακτηριστικό. Αυτή η μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος αυξάνει τη ροή αέρα και μειώνει τον κίνδυνο απόφραξης κατά την αναρρόφηση στερεών ρύπων.

Επίπεδο, προστατευμένο και πάντα σωστά τοποθετημένο

Όλες οι ηλεκτρικές σκούπες Tact διαθέτουν περίβλημα για τα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα. Το παλιό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς σκόνη. Το φίλτρο τοποθετείται πάντα σωστά, ενώ το διάφραγμα και η τσιμούχα του φίλτρου είναι προστατευμένα. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές σκούπες Tact είναι όλες πιστοποιημένες για κατηγορία σκόνης L, το οποίο σημαίνει ότι έχουν 99% αποτελεσματικότητα διαχωρισμού της σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-69. Θα εκπλαγείτε με τη διαφορά που θα δείτε στο εργοτάξιό σας.