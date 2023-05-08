ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Πολύ βιώσιμη και υγιεινή.

Βιώσιμη και υγιεινή - κατά της σκόνης και των ρύπων: Η Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast είναι κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένα υλικά* και επομένως είναι ιδιαίτερα βιώσιμη. Εντυπωσιάζει επίσης με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης καθώς και με το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, το χαμηλό βάρος και την πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης.

* Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός από τα εξαρτήματα.