Accessori autovettura set per aspirapolvere VC
Con il set di accessori per auto per i modelli VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax, si puliscono gli interni dei veicoli in un istante.
Pulizia ottimale dell'interno del veicolo con lo speciale set di accessori per auto per i dispositivi VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax. L'ampia bocchetta per tappezzeria permette una pulizia veloce ed efficiente della tappezzeria e dei sedili dell'auto. Il tubo flessibile di prolunga è ideale per la pulizia di luoghi di difficile accesso come gli interstizi e la bocchetta lunga e flessibile per le fessure raggiunge anche gli spazi stretti.
Caratteristiche e vantaggi
Ampia bocchetta per tappezzeria
- Pulisce anche aree più grandi in modo rapido ed efficiente.
Bocchetta flessibile per fessure
- La bocchetta interstiziale flessibile rende possibile anche la pulizia di aree strette.
Tubo di prolunga flessibile
- La prolunga consente di raggiungere anche i punti di più difficili.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso con imballo (kg)
|0,7
Aree di applicazione
- Interno del veicolo
- Aree difficili da raggiungere.
- Interni auto