Pulizia ottimale dell'interno del veicolo con lo speciale set di accessori per auto per i dispositivi VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax. L'ampia bocchetta per tappezzeria permette una pulizia veloce ed efficiente della tappezzeria e dei sedili dell'auto. Il tubo flessibile di prolunga è ideale per la pulizia di luoghi di difficile accesso come gli interstizi e la bocchetta lunga e flessibile per le fessure raggiunge anche gli spazi stretti.