Resistente dispositivo antiriflusso premium (metallo / plastica) per tubi da 3/4 "e 1". Adatto per il collegamento a lunghezze di taglio del tubo di aspirazione per pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Il dispositivo di prevenzione del riflusso impedisce il riflusso dell'acqua e riduce il tempo di adescamento. Include fascetta stringitubo.