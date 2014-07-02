Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno

Versione Premium, robusta in metallo/plastica Da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi

Resistente dispositivo antiriflusso premium (metallo / plastica) per tubi da 3/4 "e 1". Adatto per il collegamento a lunghezze di taglio del tubo di aspirazione per pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Il dispositivo di prevenzione del riflusso impedisce il riflusso dell'acqua e riduce il tempo di adescamento. Include fascetta stringitubo.

Caratteristiche e vantaggi
Modello in metallo / plastica
  • Materiali robusti
Valvola di non ritorno
  • La valvola di non ritorno impedisce all'acqua pompata di fluire indietro e quindi riduce il tempo di rispirazione.
Per il collegamento al tubo di aspirazione sfuso.
  • Per l'installazione individuale di un kit di tubi di aspirazione
Kit
  • Per tubi da 3/4" e 1".
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni Adatto per tubi da 3/4 "e 1"
Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 47 x 140 x 47
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti