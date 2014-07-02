Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno
Versione Premium, robusta in metallo/plastica Da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi
Resistente dispositivo antiriflusso premium (metallo / plastica) per tubi da 3/4 "e 1". Adatto per il collegamento a lunghezze di taglio del tubo di aspirazione per pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Il dispositivo di prevenzione del riflusso impedisce il riflusso dell'acqua e riduce il tempo di adescamento. Include fascetta stringitubo.
Caratteristiche e vantaggi
Modello in metallo / plastica
- Materiali robusti
Valvola di non ritorno
- La valvola di non ritorno impedisce all'acqua pompata di fluire indietro e quindi riduce il tempo di rispirazione.
Per il collegamento al tubo di aspirazione sfuso.
- Per l'installazione individuale di un kit di tubi di aspirazione
Kit
- Per tubi da 3/4" e 1".
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|Adatto per tubi da 3/4 "e 1"
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|47 x 140 x 47
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti