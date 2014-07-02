Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno, per elettropompe domestiche BP
Versione base per collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro. La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio. Serraggi inclusi
Filtro di aspirazione di base con dispositivo di prevenzione del riflusso per tubi da 1 ". Adatto per il collegamento a lunghezze di taglio del tubo di aspirazione per pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Il dispositivo di prevenzione del riflusso impedisce il riflusso di acqua e accorcia i tempi di adescamento. Include fascetta stringitubo.
Caratteristiche e vantaggi
Valvola di non ritorno
- La valvola di non ritorno impedisce all'acqua pompata di fluire indietro e quindi riduce il tempo di rispirazione.
Per il collegamento al tubo di aspirazione sfuso.
- Per l'installazione individuale di un kit di tubi di aspirazione
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|Adatto per tubi da 1 "
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|40 x 142 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti