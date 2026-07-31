Lavasuperfici PS 20
Il Lavasuperfici PS 20 in combinazione con le idropistole Kärcher è la scelta ideale per la pulizia di piccole aree e scale.
Il Lavasuperfici PS 20 in combinazione con le idropistole Kärcher è la scelta ideale per la pulizia di piccole aree esterne come patio e scale. Dotato di due ugelli integrati, ha una protezione antispruzzo e può essere ruotato di 90 gradi. Arriva anche negli spazi difficili da raggiungere.
Caratteristiche e vantaggi
Due ugelli integrati
- Pulizia più efficiente delle aree rispetto alla lancia singola.
Design compatto
- Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.
Due lance di estensione
- A seconda dell'applicazione, il PS 20 può essere utilizzato con o senza prolunghe.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|729 x 198 x 768
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Terrazza
- Balconi
- Scale
- Sentieri
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
RICAMBI Lavasuperfici PS 20
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.