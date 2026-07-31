Lavasuperfici PS 20

Il Lavasuperfici PS 20 in combinazione con le idropistole Kärcher è la scelta ideale per la pulizia di piccole aree e scale.

Il Lavasuperfici PS 20 in combinazione con le idropistole Kärcher è la scelta ideale per la pulizia di piccole aree esterne come patio e scale. Dotato di due ugelli integrati, ha una protezione antispruzzo e può essere ruotato di 90 gradi. Arriva anche negli spazi difficili da raggiungere.

Caratteristiche e vantaggi
Due ugelli integrati
  • Pulizia più efficiente delle aree rispetto alla lancia singola.
Design compatto
  • Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.
Due lance di estensione
  • A seconda dell'applicazione, il PS 20 può essere utilizzato con o senza prolunghe.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 729 x 198 x 768
Aree di applicazione
  • Terrazza
  • Balconi
  • Scale
  • Sentieri
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
RICAMBI Lavasuperfici PS 20

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