Prefiltro per pompa, piccolo, per elettropompe domestiche BP
Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe ausiliarie elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolane o sabbia. Sistema PerfectConnect.
Il prefiltro della pompa elimina le particelle di sporco grossolane e la sabbia nelle comuni pompe da giardino e nelle pompe domestiche, aumentando così la durata dei dispositivi. Il prefiltro è particolarmente adatto per dispositivi senza filtri integrati, con una portata fino a 4.000 l / h e dotati di filettatura G1 (33,3 mm). La griglia del filtro può essere rimossa molto facilmente per una pulizia senza sforzo. La dimensione della maglia del filtro è 250 μm (0,25 mm). Il sistema PerfectConnect dei nuovi accessori BP garantisce una tenuta affidabile e un assemblaggio estremamente semplice.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro removibile
Prefiltro per pompa, piccolo
Prefiltro
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|Fino a 4000 l / h di maglia: 250 μm (0,25 mm)
|Pressione (bar)
|8
|Dimensione della maglia (mm)
|0,25
|Dimensioni del filetto
|G1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|120 x 220 x 200
Dotazione
- Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Fornisce protezione per la pompa sommersa da particelle di sporco grossolano.
RICAMBI Prefiltro per pompa, piccolo, per elettropompe domestiche BP
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