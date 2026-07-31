Il prefiltro della pompa elimina le particelle di sporco grossolane e la sabbia nelle comuni pompe da giardino e nelle pompe domestiche, aumentando così la durata dei dispositivi. Il prefiltro è particolarmente adatto per dispositivi senza filtri integrati, con una portata fino a 4.000 l / h e dotati di filettatura G1 (33,3 mm). La griglia del filtro può essere rimossa molto facilmente per una pulizia senza sforzo. La dimensione della maglia del filtro è 250 μm (0,25 mm). Il sistema PerfectConnect dei nuovi accessori BP garantisce una tenuta affidabile e un assemblaggio estremamente semplice.