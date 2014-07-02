Pressostato elettronico con attacco da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP

Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica. La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità. Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico. Attacco G1" (33,3mm)

Il pressostato elettronico avvia e arresta automaticamente la pompa su richiesta dal lato della pressione. L'interruttore a galleggiante avvia / arresta automaticamente la pompa e impedisce il funzionamento a secco. La soluzione ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa ad alta pressione per uso domestico. Pressostato elettronico disponibile con filetto di collegamento da 1 "(33,3 mm).

Caratteristiche e vantaggi
Pressostato elettronico
  • Accende e spegne automaticamente la pompa in base alla quantità d'acqua richiesta.
Pressostato elettronico con protezione contro il funzionamento a secco
  • Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa ausiliaria elettronica
Protezione contro il funzionamento a secco integrata
  • Se l'acqua non scorre attraverso la pompa sul lato di aspirazione, la protezione contro il funzionamento a secco protegge la pompa dai danni e la spegne automaticamente.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso (kg) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 135 x 100 x 190
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta