L'adattatore per rubinetto PerfectConnect rende estremamente facile la realizzazione di connessioni a prova di vuoto tra i tubi di aspirazione e i lati di aspirazione della pompa e tra i tubi del giardino e la pompa. Offre la soluzione ideale per le pompe con filettatura G1 (33,3 mm) e flessibili da 3/4 "o 1". Dado per raccordi e fascetta stringitubo sono inclusi nella fornitura. Le pompe sono sigillate in modo affidabile e sono garantite per funzionare senza problemi grazie al sistema PerfectConnect degli accessori BP.