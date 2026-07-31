Rubinetto adattatore aspirazione e tubo da irrigazione 1 "+ 3/4"
L'adattatore per rubinetto può essere utilizzato per collegare i tubi di aspirazione e quelli di irrigazione. Il sistema PerfectConnect garantisce una tenuta affidabile.
L'adattatore per rubinetto PerfectConnect rende estremamente facile la realizzazione di connessioni a prova di vuoto tra i tubi di aspirazione e i lati di aspirazione della pompa e tra i tubi del giardino e la pompa. Offre la soluzione ideale per le pompe con filettatura G1 (33,3 mm) e flessibili da 3/4 "o 1". Dado per raccordi e fascetta stringitubo sono inclusi nella fornitura. Le pompe sono sigillate in modo affidabile e sono garantite per funzionare senza problemi grazie al sistema PerfectConnect degli accessori BP.
Caratteristiche e vantaggi
Pezzo di connessione
- Per il collegamento a prova di vuoto dei tubi alla pompa.
Filo rotante
- Per il collegamento semplice del connettore della pompa, in particolare se il tubo è già stato installato.
Per tubi da 3/4" e 1".
- Per attaccare il tubo al connettore della pompa.
Include fascetta stringitubo
- Per attaccare il tubo al connettore della pompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G1
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|45 x 80 x 45
Dotazione
- Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.