SH 5 tubo autoadescante

Il tubo autoadescante consente di aspirare l'acqua da fonti d'acqua alternative, come ad esempio cisterne o taniche.

Il tubo autoadescante consente di aspirare l'acqua da fonti d'alternative, come ad esempio cisterne o taniche. Compatibile con le idropistole Kärcher.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirazione semplice
  • Aspira rapidamente l'acqua da fonti alternative; alimentazione idrica alternativa per l'idropistola a batteria.
Mobilità
  • Non è necessario alcun collegamento all'acqua; l'idropistola a batteria è adatta all'uso mobile.
Flessibile e facile da maneggiare
  • Il tubo flessibile è facile da collegare e da riporre.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 250 x 60
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
RICAMBI SH 5 tubo autoadescante

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