SH 5 tubo autoadescante
Il tubo autoadescante consente di aspirare l'acqua da fonti d'acqua alternative, come ad esempio cisterne o taniche.
Il tubo autoadescante consente di aspirare l'acqua da fonti d'alternative, come ad esempio cisterne o taniche. Compatibile con le idropistole Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Aspirazione semplice
- Aspira rapidamente l'acqua da fonti alternative; alimentazione idrica alternativa per l'idropistola a batteria.
Mobilità
- Non è necessario alcun collegamento all'acqua; l'idropistola a batteria è adatta all'uso mobile.
Flessibile e facile da maneggiare
- Il tubo flessibile è facile da collegare e da riporre.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|250 x 250 x 60
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
RICAMBI SH 5 tubo autoadescante
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.