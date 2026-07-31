Il set di installazione può essere collegato direttamente alla pompa e contiene un tubo di aspirazione della pompa da 3,5 metri a prova di vuoto con un diametro di 3/4 "per aspirare acqua da fonti alternative. Dotato di un filtro di aspirazione e una valvola di non ritorno, il il kit di aspirazione è estremamente facile da collegare al lato di aspirazione di pompe da giardino, pompe booster elettroniche e pompe domestiche per l'approvvigionamento idrico di servizio domestico. La valvola antiriflusso integrata è ideale per impedire all'acqua pompata di fluire indietro e ridurre il tempo di rispirazione Può essere utilizzato anche come prolunga per il set di tubi a spirale Per pompe con filettatura di collegamento G1 (33,3 mm) Il principio di tenuta Kärcher PerfectConnect degli accessori BP consente inoltre di unirli eccezionalmente facilmente, offrendo una tenuta altamente affidabile al fine di garantire un funzionamento della pompa senza problemi.