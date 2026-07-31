Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar
Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|400
|Lunghezza (m)
|20
|Attacco filettato
|1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|6,1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- Avvolgitubo automatico in acciaio inox / plastica, 20 m
- Avvolgitubo automatico in acciaio inox con riverstimento verniciato a polvere / plastica, 20 m
- Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole, 20 m
- Avvolgitubo automatico verniciato in grigio basalto, 20 m
- Avvolgitubo verniciato, 20 m
- HD 10/19-4 St H