Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar

Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 20
Attacco filettato 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 6,1
Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS