Ugelli sturatubi
Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm
Ugello per la pulizia dei tubi con filettatura interna, diametro 30 mm. L'ugello ha diverse direzioni del getto per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati. I tre getti degli ugelli sono inclinati all'indietro di un angolo di 30 ° per consentire all'ugello e al tubo flessibile di muoversi liberamente attraverso il tubo. Ugello per la pulizia dei tubi con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia dei tubi.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|30
|Dimensione ugello ( )
|70
|Filettatura
|R 1/8"
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1