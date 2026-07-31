WR 100
Accessorio per il diserbamento delle erbe infestanti da collegare alle idropulitrice a caldo HDS.
Accessorio per il diserbamento delle erbe infestanti da collegare alle idropulitrice a caldo HDS. L’eliminazione delle erbacce con l’acqua calda non inquina ed ha un costo molto ridotto non utilizzando erbicidi.
Caratteristiche e vantaggi
Rimozione efficace delle infestanti con la combinazione ottimale di diserbante e idropulitrice ad acqua calda
Per la rimozione delle infestanti in tempi più rapidi
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,8
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rimozione efficace, priva di sostanze chimiche e confortevole nell'ambiente comunale
Per ogni HDS trovi l'ugello con dimensione appropriata nell'applicazione con il diserbante (può essere ordinato separatamente).
MacchinaHDS 6/14(-4) C(X)
Ugello2.113-070.0
Dimensione ugello25
MacchinaHDS 7/16 C(X)
Ugello2.113-041.0
Dimensione ugello28
MacchinaHDS 8/17 C(X)
Ugello2.113-071.0
Dimensione ugello32
MacchinaHDS 8/18-4 C(X)
Ugello2.113-071.0
Dimensione ugello32
MacchinaHDS 7/12-4 M(X)
Ugello2.113-006.0
Dimensione ugello38
MacchinaHDS 8/18-4 M(X)
Ugello2.113-071.0
Dimensione ugello32
MacchinaHDS 9/18-4 M(X)
Ugello2.113-005.0
Dimensione ugello36
MacchinaHDS 10/20-4 M(X)
Ugello2.113-021.0
Dimensione ugello40
MacchinaHDS 12/18-4 S(X)
Ugello2.113-010.0
Dimensione ugello48
MacchinaHDS 13/20-4 S(X)
Ugello2.113-025.0
Dimensione ugello55
MacchinaHDS 1000 De
Ugello2.113-023.0
Dimensione ugello50
Macchina
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Ugello
2.114-004.0
Dimensione ugello
60