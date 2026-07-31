WR 100

Accessorio per il diserbamento delle erbe infestanti da collegare alle idropulitrice a caldo HDS.

Accessorio per il diserbamento delle erbe infestanti da collegare alle idropulitrice a caldo HDS. L’eliminazione delle erbacce con l’acqua calda non inquina ed ha un costo molto ridotto non utilizzando erbicidi.

Caratteristiche e vantaggi
Rimozione efficace delle infestanti con la combinazione ottimale di diserbante e idropulitrice ad acqua calda
Per la rimozione delle infestanti in tempi più rapidi
Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso (kg) 1,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,8
Videos
Aree di applicazione
  • Rimozione efficace, priva di sostanze chimiche e confortevole nell'ambiente comunale

Per ogni HDS trovi l'ugello con dimensione appropriata nell'applicazione con il diserbante (può essere ordinato separatamente).

Macchina

HDS 6/14(-4) C(X)

Ugello

2.113-070.0

Dimensione ugello

25

Macchina

HDS 7/16 C(X)

Ugello

2.113-041.0

Dimensione ugello

28

Macchina

HDS 8/17 C(X)

Ugello

2.113-071.0

Dimensione ugello

32

Macchina

HDS 8/18-4 C(X)

Ugello

2.113-071.0

Dimensione ugello

32

Macchina

HDS 7/12-4 M(X)

Ugello

2.113-006.0

Dimensione ugello

38

Macchina

HDS 8/18-4 M(X)

Ugello

2.113-071.0

Dimensione ugello

32

Macchina

HDS 9/18-4 M(X)

Ugello

2.113-005.0

Dimensione ugello

36

Macchina

HDS 10/20-4 M(X)

Ugello

2.113-021.0

Dimensione ugello

40

Macchina

HDS 12/18-4 S(X)

Ugello

2.113-010.0

Dimensione ugello

48

Macchina

HDS 13/20-4 S(X)

Ugello

2.113-025.0

Dimensione ugello

55

Macchina

HDS 1000 De

Ugello

2.113-023.0

Dimensione ugello

50

Macchina

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Ugello

2.114-004.0

Dimensione ugello

60