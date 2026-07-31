WR 20 filettatura trapezoidale

Per un'eliminazione completa delle infestanti: il diserbante WR 20 per l'uso con un pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher. Dotato di barra ugelli larga 20 cm e adattatore ugelli.

Veloce, accurato e comodo: il nostro diserbo WR 20 mostra la sua vera abilità quando combinato con un pulitore ad alta pressione ad acqua calda di Kärcher. Per un'efficace rimozione delle erbe infestanti, l'idropulitrice fornisce una temperatura dell'acqua ottimale di 98 ° C. L'adattatore per ugello garantisce un flusso ottimizzato dell'acqua calda con una lancia larga 20 cm, facilitando in tal modo la rimozione duratura delle erbe infestanti indesiderate.

Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità ottimizzata del pulitore ad alta pressione e della lancia infestante per un'efficace rimozione delle infestanti
Design compatto della lancia infestante
Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Aree di applicazione
  • Rimozione efficace e conveniente delle erbe infestanti

Per ogni HDS trovi l'ugello con dimensione appropriata nell'applicazione con il diserbante (può essere ordinato separatamente).

Macchina

HDS 6/14(-4) C(X)

Ugello

2.113-070.0

Dimensione ugello

25

Macchina

HDS 7/16 C(X)

Ugello

2.113-041.0

Dimensione ugello

28

Macchina

HDS 8/17 C(X)

Ugello

2.113-071.0

Dimensione ugello

32

Macchina

HDS 8/18-4 C(X)

Ugello

2.113-071.0

Dimensione ugello

32

Macchina

HDS 7/12-4 M(X)

Ugello

2.113-006.0

Dimensione ugello

38

Macchina

HDS 8/18-4 M(X)

Ugello

2.113-071.0

Dimensione ugello

32

Macchina

HDS 9/18-4 M(X)

Ugello

2.113-005.0

Dimensione ugello

36

Macchina

HDS 10/20-4 M(X)

Ugello

2.113-021.0

Dimensione ugello

40

Macchina

HDS 12/18-4 S(X)

Ugello

2.113-010.0

Dimensione ugello

48

Macchina

HDS 13/20-4 S(X)

Ugello

2.113-025.0

Dimensione ugello

55

Macchina

HDS 1000 De

Ugello

2.113-023.0

Dimensione ugello

50

Macchina

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Ugello

2.114-001.0

Dimensione ugello

45