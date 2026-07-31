WR 20 filettatura trapezoidale
Per un'eliminazione completa delle infestanti: il diserbante WR 20 per l'uso con un pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher. Dotato di barra ugelli larga 20 cm e adattatore ugelli.
Veloce, accurato e comodo: il nostro diserbo WR 20 mostra la sua vera abilità quando combinato con un pulitore ad alta pressione ad acqua calda di Kärcher. Per un'efficace rimozione delle erbe infestanti, l'idropulitrice fornisce una temperatura dell'acqua ottimale di 98 ° C. L'adattatore per ugello garantisce un flusso ottimizzato dell'acqua calda con una lancia larga 20 cm, facilitando in tal modo la rimozione duratura delle erbe infestanti indesiderate.
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità ottimizzata del pulitore ad alta pressione e della lancia infestante per un'efficace rimozione delle infestanti
Design compatto della lancia infestante
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rimozione efficace e conveniente delle erbe infestanti