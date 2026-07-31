WR 50 EASY!Lock
In combinazione con una idropulitrice ad acqua calda Kärcher, l'accessorio WR 50 largo 50 cm è ideale per la rimozione delle erbe infestanti. Viene fornito con un telaio adattivo e un adattatore per ugelli.
Rimozione delle infestanti efficiente e senza sforzo: è sufficiente collegare il diserbante WR 50 al pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher e rimuovere a fondo le fastidiose infestanti con facilità e per lungo tempo. L'idropulitrice fornisce una temperatura ottimale di 98 ° C per la rimozione delle erbe infestanti, mentre l'adattatore dell'ugello garantisce un flusso d'acqua ottimale alla barra dell'ugello larga 50 cm. Grazie al kit di attacco ruota adattivo per la lancia, puoi lavorare comodamente e senza fatica per periodi più lunghi.
Caratteristiche e vantaggi
Kit di adattamento ruota adattivo incluso
- Funzionamento comodo e senza sforzo durante periodi di utilizzo prolungati.
- Una distanza operativa ottimale da terra è garantita in ogni momento.
Compatibilità ottimizzata del pulitore ad alta pressione e della lancia infestante per un'efficace rimozione delle infestanti
- L'adattatore per ugello integrato garantisce il volume d'acqua corretto in base al pulitore ad alta pressione utilizzato.
- L'ultima tecnologia del bruciatore garantisce la temperatura ottimale dell'acqua per la rimozione delle erbe infestanti (fino a 98 ° C).
Design compatto della lancia infestante
- Il design compatto consente l'utilizzo in spazi ristretti.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|2,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rimozione efficace e conveniente delle erbe infestanti
Per ogni HDS trovi l'ugello con dimensione appropriata nell'applicazione con il diserbante (può essere ordinato separatamente).
MacchinaHDS 6/14(-4) C(X)
Ugello2.113-070.0
Dimensione ugello25
MacchinaHDS 7/16 C(X)
Ugello2.113-041.0
Dimensione ugello28
MacchinaHDS 8/17 C(X)
Ugello2.113-071.0
Dimensione ugello32
MacchinaHDS 8/18-4 C(X)
Ugello2.113-071.0
Dimensione ugello32
MacchinaHDS 7/12-4 M(X)
Ugello2.113-006.0
Dimensione ugello38
MacchinaHDS 8/18-4 M(X)
Ugello2.113-071.0
Dimensione ugello32
MacchinaHDS 9/18-4 M(X)
Ugello2.113-005.0
Dimensione ugello36
MacchinaHDS 10/20-4 M(X)
Ugello2.113-021.0
Dimensione ugello40
MacchinaHDS 12/18-4 S(X)
Ugello2.113-010.0
Dimensione ugello48
MacchinaHDS 13/20-4 S(X)
Ugello2.113-025.0
Dimensione ugello55
MacchinaHDS 1000 De
Ugello2.113-023.0
Dimensione ugello50
Macchina
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Ugello
2.114-004.0
Dimensione ugello
60