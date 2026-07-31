Rimozione delle infestanti efficiente e senza sforzo: è sufficiente collegare il diserbante WR 50 al pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher e rimuovere a fondo le fastidiose infestanti con facilità e per lungo tempo. L'idropulitrice fornisce una temperatura ottimale di 98 ° C per la rimozione delle erbe infestanti, mentre l'adattatore dell'ugello garantisce un flusso d'acqua ottimale alla barra dell'ugello larga 50 cm. Grazie al kit di attacco ruota adattivo per la lancia, puoi lavorare comodamente e senza fatica per periodi più lunghi.