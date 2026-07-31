Formulato per una pulizia meccanica profonda e rapida della moquette in un unico passaggio senza necessità di risciacquo: il nostro CarpetPro Cleaner iCapsol, polvere RM 760 OA. Adatto per l'uso con le nostre macchine per estrazione a spruzzo Puzzi e con le macchine per la pulizia dei tappeti (BRC), questa potente polvere detergente è dotata dell'innovativa tecnologia iCapsol. Applicato su pavimenti tessili puliti, lo sporco viene letteralmente incapsulato e poi si cristallizza quando si asciuga, così da poter essere semplicemente aspirato con una spazzola aspirante senza risciacquo. Ciò garantisce tempi di asciugatura molto brevi in ​​modo che gli utenti possano camminare nuovamente sul tappeto in un batter d'occhio. Anche lo sporco pesante di olio, grasso e minerali viene rimosso in modo affidabile, mentre l'assorbitore di odori integrato elimina efficacemente gli odori sgradevoli come fumo di tabacco, urina o sudore. Il detergente profondo senza fosfati è certificato Woolsafe, quindi può essere utilizzato non solo per fibre sintetiche ma anche per fibre naturali in lana. La sua formula in polvere lo rende semplice e sicuro da maneggiare.