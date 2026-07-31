CarpetPro per tappeti RM 760 in polvere, 0.8kg
Il detergente in polvere è dotato di tecnologia iCapsol che assorbe gli odori. Elimina i cattivi odori per lungo tempo, non va risciacquato. Compatibile con le macchine spruzzo estrazione.
Formulato per una pulizia meccanica profonda e rapida della moquette in un unico passaggio senza necessità di risciacquo: il nostro CarpetPro Cleaner iCapsol, polvere RM 760 OA. Adatto per l'uso con le nostre macchine per estrazione a spruzzo Puzzi e con le macchine per la pulizia dei tappeti (BRC), questa potente polvere detergente è dotata dell'innovativa tecnologia iCapsol. Applicato su pavimenti tessili puliti, lo sporco viene letteralmente incapsulato e poi si cristallizza quando si asciuga, così da poter essere semplicemente aspirato con una spazzola aspirante senza risciacquo. Ciò garantisce tempi di asciugatura molto brevi in modo che gli utenti possano camminare nuovamente sul tappeto in un batter d'occhio. Anche lo sporco pesante di olio, grasso e minerali viene rimosso in modo affidabile, mentre l'assorbitore di odori integrato elimina efficacemente gli odori sgradevoli come fumo di tabacco, urina o sudore. Il detergente profondo senza fosfati è certificato Woolsafe, quindi può essere utilizzato non solo per fibre sintetiche ma anche per fibre naturali in lana. La sua formula in polvere lo rende semplice e sicuro da maneggiare.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (kg)
|0,8
|Confezione da (Pezzo(i))
|4
|Valore pH
|9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9
Prodotto
- Detergente per pulize di fondo efficace con le macchine spruzzo estrazione sui mobili imbottiti ed i rivestimenti in tessuto
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Tecnologia iCapsol: non serve risciacquare le superfici, risultano subito asciutte
- Gentile azione di pulizia
- Pulizia attiva a tutte le temperature
- Con agente elimina odore. Rimuove efficacemente i cattivi odori come urina, sudore, nicotina ecc
- Si riducono i tempi di asciugatura
- Aumenta l'igiene della superficie
- Non contiene candeggina
- Fresca fragranza
- Certificato WoolSafe per la concentrazione di applicazioni
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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- Preparazione macchina
- Superfici tessili