VehiclePro RM 833 Liquid Leather, 20l

Coadiuvante all'asciugatura per impianti senza soffiatore. Aumenta la scorrevolezza dell'acqua sulle superfici e asciuga senza aloni o striature. Utilizzabile anche ad alta pressione.

VehiclePro Liquid Leather RM 833 è il perfetto ausilio di asciugatura per i sistemi di lavaggio dei veicoli commerciali senza asciugatura. La sua speciale formulazione forma un film chiuso d'acqua che scorre sulle superfici verticali senza formare goccioline e poi asciuga senza aloni o macchie – ideale per la pulizia di veicoli con ampie superfici visibili, come gli autobus. Inoltre, VehiclePro Liquid Leather RM 833 ha anche proprietà detergenti grazie alla sua base di principi attivi e può quindi essere utilizzato come shampoo per spazzole in sistemi con un solo dispositivo di dosaggio. Naturalmente i tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 12
Peso (kg) 20,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 240 x 390
Prodotto
  • Coadiuvante per asciugatura speciale per autolavaggi senza asciugatore
  • Asciuga alla perfezione soprattutto sui veicoli grandi come pulman e carrozze dei treni
  • Fa scivolare meglio l'acqua sulle superfici grandi
  • Ottimi risultati di asciugatura
  • Ha proprietà detergenti
  • Si può usare acnhe come shampoo negli impianti a spazzola con un unico sistema di dosaggio detergente
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • VDA
VehiclePro RM 833 Liquid Leather, 20l
VehiclePro RM 833 Liquid Leather, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Carrozze dei treni
Accessori