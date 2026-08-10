革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります（容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります）。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。

ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Ｖバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。



＜ご注意＞

IPX5対応：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。

※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。