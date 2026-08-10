バッテリーパワー 18V2.5Ah

リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。

革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります（容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります）。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。
ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Ｖバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。

＜ご注意＞
IPX5対応：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。
※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。

製品特長
バッテリーパワー 18V2.5Ah: 革新的なリアルタイムテクノロジー
革新的なリアルタイムテクノロジー
リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。
バッテリーパワー 18V2.5Ah: ケルヒャー18 Vバッテリープラットフォーム
ケルヒャー18 Vバッテリープラットフォーム
18Ｖバッテリーパワーを電源とする全てのケルヒャー機器に使用できます。 18Vケルヒャーバッテリーパワープラスバッテリープラットフォーム機器に使用できます。
バッテリーパワー 18V2.5Ah: パワフルなリチウムイオンセル
パワフルなリチウムイオンセル
バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります（容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります）。
オート保管モード
  • 長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。
防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない
  • 水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
効率的な熱管理
  • インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。
インテリジェントセルモニタリング
  • バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
丈夫なケーシング
  • ケルヒャーのバッテリーの外側のケースは非常に耐衝撃性があります。
製品仕様

製品スペック

バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 18
容量 (Ah) 2.5
エネルギー (Wh) 45
重量 (kg) 0.5
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 134 x 88 x 51
バッテリーパワー 18V2.5Ah
バッテリーパワー 18V2.5Ah
バッテリーパワー 18V2.5Ah