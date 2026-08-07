パイプクリーニングノズル　回転タイプ

外径16mm。ノズルサイズ：050。

外径16mm。ノズルサイズ：050。

製品特長
接続 : 1/8"
製品仕様

製品スペック

直径 (mm) 16
ノズルサイズ ( ) 50
ねじ山 R 1/8"