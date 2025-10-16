Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")
La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.
La manguera de gran calidad PrimoFlex®, con un diámetro de 1/2" y una longitud de 20 m, es ideal para regar superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento tejido resistente a la presión no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 24 bar. La manguera de agua se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Esta manguera de riego flexible tiene una garantía de 12 años. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser sumamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidadode jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
12 años de garantía
- Larga vida útil
3 capas
- Resistente al doblado
Presión de rotura de 24 bares
- Robustez garantizada
Práctica manguera de jardín con armazón de tejido resistente a la presión
- Para un manejo sencillo.
Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C
- Robustez garantizada
Sin cadmio, bario ni plomo
- Respeta la salud y el medio ambiente
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Robustez y larga vida útil garantizadas
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
- Respeta la salud y el medio ambiente
Capa exterior anti-rayos UV, resistente a los agentes atmosféricos
- Robustez garantizada
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de manguera (m)
|20
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|2,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|285 x 285 x 115
Equipos compatibles
- Aspersor circular CS 90 vario
- Aspersor circular RS 120/2
- Aspersor circular RS 130/3
- Aspersor multifunción MS 100
- Aspersor oscilante OS 3.220 Básico
- Aspersor por impulsos con lanza PS 300
- Boquilla
- K 1 Entry *MX
- K 2 Compact *MX
- K 2 Full Control *MX
- K 2 Power Control Car *MX
- K 2 Power Control Home *MX
- K 2 Premium Power Control *MX
- K 2 Universal Edition *MX