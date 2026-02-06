Adapter M
Adapter voor het aansluiten van oude hogedrukpistolen (hogedrukpistolen M, 96, 97) op nieuwe hogedruklansen. Geschikt voor Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers geproduceerd tot 2010.
Ook voor oudere modellen (gebouwd tot 2010) biedt Kärcher een oplossing: de M-adapter kan worden gebruikt om de huidige accessoires aan te sluiten op de M-, 96- en 97-pistolen.
Kenmerken en voordelen
Adapter voor oudere spuitpistolen geproduceerd tot 2010
- Tussenstuk voor spuitpistool en spuitlans.
Nieuw design
- Gebruiksvriendelijk
Ingebouwde versteviging
- Voor gemakkelijk en stabiel werken met de hogedrukreiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|105 x 42 x 42
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Adapter M
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.