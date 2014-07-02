Bekledingszuigmond smal
Bekledingen en autostoelen worden vezeldiep gereinigd door de sproei-extractiezuigmond. Werkbreedte 110 mm.
Kleine bekledingszuigmond voor tapijtreinigers. Ideaal voor vezeldiepe reiniging van gestoffeerde meubels zoals fauteuils, banken, banken en autostoelen. De werkbreedte is 110 mm. Geschikt voor de apparaten SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 en SE 6.100.
Kenmerken en voordelen
Sproei-extractie-functie
- Voor een reiniging diep in de vezels.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|153 x 113 x 75
Toepassingen
- Stoffen bekleding