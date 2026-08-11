Borstelstrip WRE 4

Borstelband van nylon voor het snel vervangen van versleten borstels op de onkruidverwijderaar WRE 4 Battery.

In een paar stappen vervangt u versleten borstels op de WRE 4 Battery – helemaal zonder gereedschap. De borstelband is gemaakt van nylon dat zacht is voor het oppervlak. Voor efficiënt verwijderen van onkruid en mos.

Kenmerken en voordelen
Borstels bestaan uit nylon
  • Zacht voor het oppervlak, efficiënt tegen onkruid.
Gereedschapsloze borstelvervanging
  • Voor het eenvoudig vervangen van een versleten borstel.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 311 x 75 x 18
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Mos
  • Onkruid