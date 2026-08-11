Borstelstrip WRE 4
Borstelband van nylon voor het snel vervangen van versleten borstels op de onkruidverwijderaar WRE 4 Battery.
In een paar stappen vervangt u versleten borstels op de WRE 4 Battery – helemaal zonder gereedschap. De borstelband is gemaakt van nylon dat zacht is voor het oppervlak. Voor efficiënt verwijderen van onkruid en mos.
Kenmerken en voordelen
Borstels bestaan uit nylon
- Zacht voor het oppervlak, efficiënt tegen onkruid.
Gereedschapsloze borstelvervanging
- Voor het eenvoudig vervangen van een versleten borstel.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|311 x 75 x 18
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Mos
- Onkruid