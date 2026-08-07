Cup schuimlans Advanced Cup
Korte, handige schuimlans met 1 liter RM-tank direct op de lans. Door het compacte ontwerp ideaal voor het opschuimen van bijvoorbeeld personenauto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|42
|Max. druk (bar)
|300
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
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