Drievoudige sproeier, 034
Drievoudige sproeier met hogedrukpenstraal (25°) en lagedrukfanstraal (40°). Snel en eenvoudig verwisselen door draaien van sproeier.
Praktische drievoudige sproeier met verschillende stralen ontworpen om snel en eenvoudig van straal te kunnen wisselen door de sproeier te draaien. De volgende stralen zijn beschikbar : Hogedruk puntstraal, hogedruk vlakstraal (25°) en lagedruk vlakstraal (40°; manuele aanpassing noodzakelijk). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal is voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Connector: M18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|34
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 034
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