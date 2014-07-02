Dankzij de antistatische eigenschappen vermindert de kunststof bocht in DN 32 elektrostatische oplading bij het stofzuigen, terwijl de geïntegreerde valse luchtschuif de duwkrachten vermindert bij het reinigen van hoogpolige of zeer dichte textielbekledingen. De elleboog heeft een clip 1.0-aansluiting aan de slangzijde en zorgt zo over het algemeen voor compatibiliteit met nat-/droogzuigers geproduceerd tot 2016. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.