Fassreiniger BC 14/12 C

Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

De speciale sproeierset voor optimale prestaties van de natstraalset. Bestaat uit natstraalsproeier en opzetstuk. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Specificaties

Technische gegevens

drijfveer Elektrisch
Aantal sproeiers (Stuk(s)) 2
Inhoud (l/u) 1400
Snelheid (tpm) 62
Inbouwlengte (mm) 315 - 900
Spanning (V) 115 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Container openen (mm) min. 40
Temperatuur (°C) max. 80
Gewicht (kg) 4,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1170
Reserveonderdelen Fassreiniger BC 14/12 C 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.