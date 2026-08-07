Fassreiniger BC 14/12 C
Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
De speciale sproeierset voor optimale prestaties van de natstraalset. Bestaat uit natstraalsproeier en opzetstuk. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specificaties
Technische gegevens
|drijfveer
|Elektrisch
|Aantal sproeiers (Stuk(s))
|2
|Inhoud (l/u)
|1400
|Snelheid (tpm)
|62
|Inbouwlengte (mm)
|315 - 900
|Spanning (V)
|115 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Container openen (mm)
|min. 40
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Gewicht (kg)
|4,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Fassreiniger BC 14/12 C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.